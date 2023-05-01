Trendyol ve Pasha, Azerbaycan’da e-ticaret şirketi kuracak
Trendyol ve Bakü merkezli Pasha Holding Azerbaycan pazarı için ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Azerbaycan’da ortak e-ticaret faaliyetleri gösterecek bir şirket kurulacak.
Trendyol ve Bakü merkezli Pasha Holding Azerbaycan pazarı için ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Azerbaycan’da ortak e-ticaret faaliyetleri gösterecek bir şirket kurulacak.
E-ticaret platformu ve teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteren Trendyol, Bakü merkezli Pasha Holding ile Azerbaycan pazarı için ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Trendyol ve Pasha Holding Azerbaycan’da ortak e-ticaret faaliyetleri gösterecek bir şirket kuracak. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla düzenlenen törende konuşan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Pasha Holding’in Azerbaycan pazarındaki deneyimleri ile Trendyol'un teknoloji, lojistik ve üretim yetkinliklerinin yaratacağı sinerji, Azerbaycan e-ticaret ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sunacak. Bu anlamda, kurulacak stratejik ortaklığın başarısına ve kardeş ülke Azerbaycan’a yaratacağı pozitif etkiye yürekten inanıyoruz” dedi. 3 Mayıs itibariyla Azerbaycan sitesinin kullanıma açılacağını aktaran Çetin, “Altyapı çalışmalarımızı tamamladığımızda da Azerbaycan’daki faaliyetlerimize tam olarak başlamış olacağız” bilgisini verdi.
“Yeni fırsatları takip edeceğiz”
Pasha Holding CEO’su Jalal Gasimov, “Azerbaycan’daki tüketiciler Trendyol’un ülkemizde faaliyet göstermesini bir süredir talep ediyordu. İmzaladığımız ortaklık anlaşması ile dijital perakende ekosistemindeki varlığımızı güçlendirmek adına önemli bir adım attık. Anlaşma ile iki kardeş ülke arasında e-ticarette know-how aktarımını sağlayacağımız için heyecanlıyız” diye konuştu. Gasimov, bu girişimin, teknoloji transferini kolaylaştırmasının yanı sıra lojistik ekosistemini de geliştirerek hızlı market ve yemek gibi farklı alanlara değer katacağını söyledi.