Trendyol ve Pasha, Azerbaycan’da e-ticaret şirketi kuracak

Trendyol ve Bakü merkezli Pasha Holding Azerbaycan pazarı için ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaş­ma kapsamında Azerbaycan’da ortak e-ticaret faaliyetleri gösterecek bir şirket kurulacak.

E-ticaret platformu ve teknoloji şir­keti olarak faaliyet gösteren Trendyol, Bakü merkezli Pasha Holding ile Azer­baycan pazarı için ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Trend­yol ve Pasha Holding Azerbaycan’da or­tak e-ticaret faaliyetleri gösterecek bir şirket kuracak. Sanayi ve Ticaret Ba­kanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla düzenlenen törende konuşan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Pas­ha Holding’in Azerbaycan pazarındaki deneyimleri ile Trendyol'un teknoloji, lojistik ve üretim yetkinliklerinin ya­ratacağı sinerji, Azerbaycan e-ticaret ekosisteminin gelişmesine önemli kat­kılar sunacak. Bu anlamda, kurulacak stratejik ortaklığın başarısına ve kar­deş ülke Azerbaycan’a yaratacağı po­zitif etkiye yürekten inanıyoruz” dedi. 3 Mayıs itibariyla Azerbaycan sitesi­nin kullanıma açılacağını aktaran Çe­tin, “Altyapı çalışmalarımızı tamamla­dığımızda da Azerbaycan’daki faaliyet­lerimize tam olarak başlamış olacağız” bilgisini verdi.

“Yeni fırsatları takip edeceğiz”

Pasha Holding CEO’su Jalal Ga­simov, “Azerbaycan’daki tüketiciler Trendyol’un ülkemizde faaliyet göster­mesini bir süredir talep ediyordu. İm­zaladığımız ortaklık anlaşması ile di­jital perakende ekosistemindeki varlı­ğımızı güçlendirmek adına önemli bir adım attık. Anlaşma ile iki kardeş ülke arasında e-ticarette know-how aktarı­mını sağlayacağımız için heyecanlıyız” diye konuştu. Gasimov, bu girişimin, teknoloji transferini kolaylaştırması­nın yanı sıra lojistik ekosistemini de geliştirerek hızlı market ve yemek gibi farklı alanlara değer katacağını söyledi.