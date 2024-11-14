Trendyol ve UNDP işbirliğiyle hayata geçirilen Yarının Köyleri’nde üçüncü merkez Taraklı’da açıldı

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’un Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürüttüğü kırsal kalkınma projesi “Yarının Köyleri”, Adana ve İzmir’in ardından Sakarya ile büyümeye devam ediyor. Projenin üçüncü dijital merkezi Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yerel paydaşlığında Taraklı’da açıldı.

Yarının Köyleri projesi ile teknoloji olanaklarının köylere ulaştırılarak istihdamın artırılması, üretimin güçlendirilmesi, kültürel değerlerin korunarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor. Köylerde kurulan dijital merkezlerde başta çocuklar, gençler, kadınlar ve engelli bireylerin katılacağı kapsamlı çalışmalarla Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Böylece yerelde yetiştirilen ürünlerin, zanaat eserlerinin ve el emeği ürünlerin, köyden doğrudan yurtiçi ve yurtdışındaki müşterileri ile buluşması için olanak yaratılıyor.

Yarının Köyleri projesinin ilk dijital merkezi, Aralık 2023’te Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Köyü’nde, ikinci merkez ise Mayıs 2024’te İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Ulamış Köyü’nde açıldı. Sakarya-Taraklı’nın ardından Diyarbakır ve Hatay’da belirlenen köylerde dijital merkezler oluşturulması için çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında 2028 yılının sonuna kadar dijital merkez sayısının 10’a çıkması ve toplamda 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması planlanıyor. Belirlenen illerde yeni e-ticaret girişimcisi oranının ise proje tamamlandığında yüzde 60 artması öngörülüyor.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton; "Trendyol ile ortak amacımız, dijital araçların kalkınmada nasıl güçlü müttefikler olduğunu göstermektir. Bu merkez; toplumun tüm üyelerine dijital beceriler konusunda eğitim vererek ve farklı yerel ürünler için küresel pazarları açarak, yereldekilerin gelirlerini desteklemeye, fırsatları eşitlemeye ve köyle şehir arasındaki yaşam kalitesi uçurumunu kapatmaya yardımcı olacaktır." dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ​​Akgün Altuğ, “Yarının Köyleri projesi ile üreticilerimiz teknolojiyi daha etkin kullanarak üretimde verimliliği ve yeni pazarlara erişimini artırırken, kültürel değerlerimizin korunup tanıtılması da sağlanacak. Taraklı Dijital Merkezimizle her yaştan hemşerimizin günümüz ekonomisi için gerekli olan becerileri edinmesini sağlayarak Sakarya'nın geleneği yenilikle harmanlamada öncü olmasını sağlayacağız. UNDP ve Trendyol ile bu iş birliğinin ilimizde ve üyelerimiz için olumlu sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini görmeyi dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Taraklı Akıllı Tarım ile Tanışacak

Sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünü geliştirerek Anadolu’nun yöresel ürünlerini markalaştırmayı hedefleyen Yarının Köyleri projesi kapsamında Taraklı, akıllı tarım uygulamalarıyla tanışacak. Köyde dijital tarım ekipmanları kurulacak. İklim/açık hava istasyonları, toprak nemi ölçüm istasyonları, pompa otomasyon cihazları gibi sistemler sayesinde veriye dayalı ilaçlama, sulama, ekim ve analiz için altyapı oluşturulacak. Akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması desteklenecek. Böylece tarımsal verimin artmasına, yerel ürün kalitesinin iyileştirilmesine, maliyetlerin düşürülmesine ve doğanın korunmasına katkı sağlanacak.

Yerel Ürünler Dijital Dünyaya Entegre Olacak

Bölgeye has öne çıkma potansiyeli olan ürünlerin tespitini de içeren Yarının Köyleri Taraklı Yol Haritası, bölgedeki paydaşların katılımıyla oluşturuldu. Geyve ayvası, beyaz kestane kabağı, cennet hurması ve enginar gibi yerel tarım ürünlerinin yanı sıra Göynük tokalı örtmesi, Taraklı bezi dokumaları ve ahşap oymacılığı gibi zanaat ürünleri, ilk etapta odaklanılacak ürünler olarak tespit edildi. Yarının Köyleri projesi, köylülerin el emeğiyle ürettiği ürünlerin dijital dünyada tüketicilerle buluşmasına fırsat yaratacak.

Dijital Merkez’de Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Dijital Merkez’de, yerel üründen katma değerli ürüne dönüşüm süreçlerine destek olunması hedefleniyor. Söz konusu ürünleri halihazırda üreten ve ticaretini yapan kooperatif ve üretici birlikleri başta olmak üzere tüm üreticilere e-ticaret, e-ihracat, ürün geliştirme, markalaşma, paketleme, finans, kalite gibi konularda fiziksel ve çevrimiçi eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak. Tüm bu hizmetlerden çevre köylerden gelen katılımcılar da faydalanabilecek.

Çocuklar İçin Kodlama ve Robotik Atölyeleri

Yarının Köyleri kapsamında kurulan dijital merkezler, toplumun her kesimine fiziksel ve çevrimiçi eğitim ve atölye çalışmaları sağlıyor. Her merkezde bir eğitim salonu ve bilgisayarlar, 3D yazıcı, robotik ve kodlama setleri ve küçük bir fotoğraf stüdyosu sunan bir teknoloji atölyesi bulunuyor. Ortaokul öğrencileri merkezde dijital becerilerini geliştirmek için robotik ve kodlama eğitimleri alabilecekler. Merkez, köy sakinlerinin dijital dünyaya entegrasyonunu hızlandıracak.