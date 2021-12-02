Trendyol'da kasımda 63 milyon ürün satıldı

Trendyol, 2021 yılı Kasım ayında düzenlediği ‘Süper İndirim Günleri’ ve ‘Efsane Günler’ kampanyalarını sonuçlarını açıkladı. Kasım kampanyalarında 112 bin işletme toplam 63 milyon ürünü müşterileriyle buluşturdu. Trendyol platformundaki işletmelerin satışları geçen yılın aynı ayına göre 2 kat arttı. Kampanyalı ürünlerin satışları normal günlere göre 6 kat arttı. Anlık 2,1 milyon müşteri platformda buluştu.

Platforma kasım boyunca 1,5 milyar ziyaret gerçekleşirken, günlük aktif müşteri sayısı 30 milyona ulaştı. Kasım kampanyalarında anlık olarak 2,1 milyon Trendyol müşterisinin platformda buluşmasıyla, yeni bir rekor daha kırılmış oldu.

Kasım kampanyalarında en çok satış yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Aydın olurken, en fazla siparişin verildiği iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya, Muğla olarak sıralandı.

Trendyol bu yıl da müşterilerinin istedikleri ürünlerdeki indirimlerden hızlı haberdar olması için "favorileme" özelliğini, kampanyalı ürünlere hızlı erişim için ise "fırsat ürünü etiketlerini" kullandı. 16 milyon ürün kasım kampanyalarına dahil olurken, indirimli ürünlerin satışı normal günlere göre 6 kat arttı.

En çok sweatshirt, bot ve bebek bezi satıldı

Kasım kampanyaları döneminde Trendyol'dan en fazla satın alınan ürünler arasında sweatshirt, bot, bebek bezi, bluetooth kulaklık ve ayak maskesi yer aldı. Trendyol Hızlı Market ve Yemek de kasım kampanyalarını müşterilerle buluşturdu.

Trendyol Yemek'in verilerine göre geçen ay en çok sipariş edilen 5 ürün; lahmacun, burger, Adana dürüm, köfte ve tantuni dürüm olurken, yüzde 68 artışla köfte büyüme şampiyonu oldu. Trendyol Hızlı Market'te en fazla sipariş edilen ürünler ise yerli muz, patates, havuç, yarım yağlı süt ve maydanoz olarak sıralandı.

Yerli üreticileri Avrupa'daki müşterileriyle buluşturan Trendyol'un kasımda yurt dışı operasyonlarında aldığı sonuçlar da başarılı oldu. Başta Almanya, Hollanda, İtalya olmak üzere 19 farklı Avrupa ülkesinde 50 binden fazla ürün satışı gerçekleştirildi.