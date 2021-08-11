Trendyol’dan KOBİ’lere 150 milyon liralık yeni destek

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk 'decacorn'u unvanını alan Trendyol, KOBİ'lere ilişkin yeni destek paketi açıkladı.

KOBİ destek paketini ekim ayına kadar uzatan şirket, 150 milyon TL’lik yeni desteğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nisan 2020-Ağustos 2021 arası dönemde KOBİ’lere ve esnafa 600 milyon TL katkı sağlandı. Böylece yeni destek paketi ile ekim sonunda Trendyol’un esnaf ve KOBİ’lere sağladığı destek toplam 750 milyon TL’ye ulaşacak.

Destek paketi kapsamında vade sürelerini yeniden düzenlenerek, işletmelere erken ödeme yapılıyor. Pazarlama destekli kampanyalar ile işletmelerin ürünlerini daha fazla müşteriye ulaştırmaları sağlanıyor.