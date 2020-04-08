Trendyol'dan KOBİ'lere 80 milyon liralık destek paketi

08 Nisan 2020

Trendyol, pazaryerinde iş ortağı KOBİ'lerin işlerini sorunsuz sürdürebilmeleri için hazırladığı ‘KOBİ Destek Paketi’ni duyurdu. Paket kapsamında iş ortağı KOBİ’lere toplam 80 milyon TL’lik pazarlama, eğitim ve finansman desteği sunalacak. Trendyol, aynı zamanda ücretsiz eğitimlerle KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkı sağlayacak, iş ortağı KOBİ’lerin operasyonel süreçlerinde ihtiyaç duymaları halinde geçici personel bulmalarına yardımcı olacak. Trendyol’un pazaryerindeki 45 bine yakın KOBİ iş ortağı bu destekten faydalanabilecek.

20 milyon TL’lik finansman desteği

Trendyol, 4 Nisan’dan itibaren tüm kategorilerdeki 45 bin KOBİ iş ortağı için vadelerini yeniden düzenleyerek, 2 ay süre ile 7 güne düşürdü. Platform, bu kapsamda iş ortağı KOBİ’lere toplam 20 milyon TL tutarında finansman desteği sağlamış olacak. Trendyol, pazarlama için 60 milyon TL’lik ek kaynak ayırarak tüm kategorilerde pazarlama desteği verecek. Pazarlama desteği ve kampanyalar ile ilgili duyurular, Trendyol Satıcı Paneli üzerinden yapılıyor. Trendyol ailesine yeni katılan KOBİ’ler de bu destekten faydalanabilecek.

Geçici personel bulma konusunda destek sağlayacak

Trendyol, ayrıca geçici personel bulmalarında da destek verecek. Böylelikle, Trendyol iş ortağı KOBİ’lerin, ihtiyaç duymaları halinde satış ve sevk kapasitelerini güçlendirecek.

KOBİ’lerin dijitalleşmesi için ücretsiz eğitim fırsatı

Binlerce KOBİ’yi e-ticaret ile tanıştırmak isteyen Trendyol, ücretsiz olarak gerçekleştireceği eğitimlerle KOBİ’lerin dijitalleşmesi için önemli katkı sağlayacak. Bu kapsamda ürün listeleme, tedarik ve operasyon süreçleri, satış stratejileri ve müşteri memnuniyeti gibi konularda online eğitimlerin sayısını artıran Trendyol, ayrıca bu konularla ilgili iş ortağı KOBİ’lerin sorularını yanıtlayacağı canlı yayınlar da gerçekleştirecek.