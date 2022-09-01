Trendyol'dan Türkiye Açık Kaynak Platformu’na destek

Türkiye’nin 10 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaşan ilk decacorn’u olan Trendyol, Türkiye Açık Kaynak Platformu’nun destekçileri arasında yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TEKNOFEST'teki standında düzenlenen tören ile Trendyol, Türkiye Açık Kaynak Platformu’nun Platin plus üyesi oldu.

Trendyol, platformun kurduğu Ekol 42 okulları başta olmak üzere açık kaynak yazılım projelerine destek sağlayacak. Bu okullarda eğitim gören öğrencileri istihdam edecek.

Üyelik plaketini Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı. Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin de yer aldı.

"2 gün evine gitmeden yazılım yapan çocuklar var"

Törende konuşan Bakan Varank, şunları söyledi: “42 okulları, öğrencilerin hiçbir eğitmen olmadan oyunlaştırılmış bir şekilde kendi kendilerine yazılım öğrendikleri bir okul. Öğrencilerimiz, 18 yaşını doldurduklarında başka hiçbir formel eğitimleri olmasa bile bu okullara bir sınava girerek kayıt yaptırabiliyorlar. Çocuklarımız, 2-3 yılda bu okullardan mezun oluyorlar. Bunlardan bir tanesi İstanbul’da diğeri Kocaeli’nde. Gençlerimiz çok başarılı. Çocukları okula devam etmeleri için zorlamıyoruz ama gittiğimde bakıyorum 2 gün evine gitmeden yazılım yapan çocuklar var. Trendyol da kendisine yakışan bir şekilde açık kaynak platformumuzun üyelerinden bir tanesi oldu. Destekçilerinden bir tanesi oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şu anda yazılım alanı her sektörü etkileyen bir alan. Biz yazılımcı sayımızı böylece arttıracağız”

"Yerli ve milli teknolojimizi uluslararası arenaya taşıyoruz"

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de Türkiye Açık Kaynak Platformu üyeliğine ilişkin, "Trendyol olarak bugüne kadar geliştirilen 100’ün üzerinde açık kaynak projesi ile know-how’ımızı teknoloji dünyasıyla paylaştık. Ülkemizin 102 farklı üniversitesinden mezun 2 bini aşkın Türk mühendisin geliştirdiği teknoloji çözümleri bugün Türkiye’nin sınırlarını aşarak farklı ülkelerde kullanılmaya başlandı. Türkiye Açık Kaynak Platformu’nun destekçisi olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağına katkıda bulunmaktan ve birikimimizi teknoloji ekosistemiyle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Samsun'da e-ticarete ilgi artıyor"

TEKNOFEST Karadeniz’de olmaktan da büyük mutluluk duyduklarını belirten Çetin, Samsun’dan tüm Türkiye’ye satış yapan Trendyol satıcılarıyla ilgili de bilgiler paylaştı. Çetin “Samsun Trendyol’un Karadeniz Bölgesi’ndeki en başarılı şehirlerinden. Son iki yılda Samsun’daki KOBİ ve esnafların e-ticarete olan ilgisinin gittikçe arttığını söyleyebiliriz. Samsun’dan satış yapan satıcı sayımız son iki yılda yüzde 200 artarak 4 bine yaklaştı. Samsun’daki satıcılarımız bu yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını 2 kat arttırdı. Ayrıca Samsun’a ait coğrafi işaretli yöresel ürün olan Nokul’un satışını da Trendyol üzerinden yapan satıcılarımız sayesinde tüm Türkiye bu lezzet ile tanışırken, geleneksel tatların da yaşatılması sağlanıyor” dedi.