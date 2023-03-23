Trendyol’un afet bölgesine desteği 1 milyar lirayı aştı

Çetin, 6 Şubat'taki depremlerin etkili olduğu bölgede ekonomi ve e-ticaretin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla açılışı erkene çekilen Trendyol Adana Aktarma Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, 500 milyon lira yatırımla faaliyete geçirilen 20 bin metrekarelik tesisin bölgedeki en büyük aktarma merkezi olma özelliği taşıdığını söyledi.

Merkezin açılışını yıl ortasında yapmayı planladıklarını aktaran Çetin, "Yaşadığımız afetle beraber öncelikli olarak acil ihtiyaçların karşılanmasının ardından bölgeye daha uzun vadeli ve kalıcı fayda sağlamayı hedefledik. Bu doğrultuda da bölge ekonomisinin toparlanması, istihdam yaratılması ve çarkların bir an önce yeniden dönmesi için aktarma merkezimizi daha erken faaliyete geçirme kararı aldık." dedi.

Çetin, yakın tarihte Ankara'da daha yüksek kapasiteli aktarma merkezini hizmete alacaklarını dile getirdi.

Geçen yıl 10,5 milyar lira olan ticaret hacmini bu sene 16 milyar liraya çıkarmak isteyen afet bölgesindeki satıcıların bu hedefe ulaşması için desteklerini sürdüreceklerini kaydeden Çetin, "Bölgeye 3 yılda sağlayacağımız ticaret hacmi 70 milyar lirayı bulacak. Aynı zamanda bölgedeki 35 bin satıcımıza bu yıldan başlayarak Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere yurt dışı satışlarına başlatmayı ve tüm dünyada satış yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de teknoloji, eğitim ve dil entegrasyonu başta olmak üzere her türlü desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.

Çetin, Trendyol markalı ürünlerin Türkiye'deki 420 üretici tarafından 4 bin yerli işletmede üretildiği bilgisini verdi.

Afet bölgesinde Trendyol markalı ürünleri üreten 18 fabrika, 65 atölye ve 4 binden fazla çalışanın bulunduğunu anlatan Çetin, "Bölgeye ciddi istihdam ve ticari katkı sağlayan bu işletmelerimizin tekrar ayağa kalkarak üretime başlaması için tüm gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar bölgedeki Trendyol markalı ürün üreticilerimize sağladığımız geliri bir önceki seneye göre 3 kat artırarak yaklaşık 1 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Üretim hacminin daha fazlasını deprem bölgesine kaydırmak amacıyla bölgedeki mevcut üreticilerinin sipariş adetlerini artırmayı planladıklarına değinen Çetin, bölgeden yeni üreticileri de ekosisteme dahil edeceklerini belirtti.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’na çağrılan tek özel şirket Trendyol oldu

Çağlayan Çetin, Trendyol’un aktarma merkezi yönetim tecrübesi ve operasyon yetkinlikleriyle afet desteklerinin lojistik süreci açısından büyük önem taşıyan Kayseri, Adana ve Gaziantep ana aktarma merkezlerinin yönetimini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda üstlendikleri bilgisini paylaştı.

Afet yönetiminde lojistik ve insan gücünün önemine işaret eden Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen 100'den fazla bilim insanın katıldığı Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’na çağrılan tek özel şirket biz olduk. Burada olası İstanbul depremi için ön hazırlıkların nasıl olması gerektiği ile ilgili görüşlerimizi aktarma fırsatı bulduk. Bu deneyimlerimizi ve yetkinliklerimizi bundan sonra da katkımızın olacağı tüm platformlarda da paylaşmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Çetin, bölge ve bölge halkı ayağa kalkana kadar çalışacaklarını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın depremin ilk haftasında yardımlar için Kayseri, Adana ve Gaziantep'teki üç aktarma merkezini kullandığını bildiren Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlıklarımızın ricasıyla ve koordinasyonuyla beraber bu 3 büyük aktarma merkezinin operasyonunu Trendyol olarak biz devraldık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na destek olarak bütün kendi bilgi birikimimizi, tecrübemizi kullandık. Bütün operasyon müdürü arkadaşlarımız 3 depoda da halen görev yapmakta. Şu an 1300 kişi gönüllü Trendyol saha ekibimiz var. Halen sahada afet lojistik yönetimine destek olmaya devam ediyoruz.

Motosiklet, minivan gibi 2 bin aracımız bölgede. Kendi kaynaklarımızdan 405 tır malzeme gönderdik. 14 özel uçağı yine bu bölgeye malzeme gönderdik. 3,5 milyon adedin üzerinde ekipman ve temel ihtiyaç malzemesi getirmişiz. Böyle zamanlarda finansal rakam söylemek istemiyoruz ama çok soru geliyor. Trendyol olarak deprem bölgesine şu ana kadar 1 milyar liranın üzerinde destek sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar 2,5 milyon adet sıcak yemek ve temel gıda yetiştirebildik bölgeye. Şu an bölgedeki 65 restoran ve 30 seyyar mutfak ile sıcak yemek çıkarıyoruz."

Trendyol'un uluslararası çağrısına en çok destek Hindistan'dan

Çetin, uluslararası yardımda kullanılması için teknoloji ekibinin büyük gayretiyle İngilizce dilinde kısa sürede "earthquake.trendyol.com" aplikasyonun geliştirdiklerini, global ve e-ticaret platform ortaklarıyla bunu 70'in üzerindeki ülkenin e-ticaret platformlarına entegre ettiklerini anlattı.

Global e-ticaret platformları, iş ortakları, yatırımcılar ve yurt dışındaki kanaat önderleriyle iletişime geçerek 170 milyondan fazla kişiye Türkiye’ye destek çağrısı yaptıklarını duyuran Çetin, “Şimdiye kadar 1 milyonu aşkın kişi siteyi ziyaret etti. 70’ten fazla ülkeden kullanıcı 'earthquake.trendyol.com' aracılığıyla hem yardım malzemesi hem de dijital kartlar aracılığıyla maddi desteklerini ulaştırdılar. En fazla destek veren ülkeler arasında ilk sırayı Hindistan aldı." bilgisini paylaştı.

Ayrıca "El Clasico" olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid maçında uygulamanın mesajlarının maç süresince Camp Nou’daki skorboard ve saha içi panolar yer aldığını aktaran Çetin, şunlara dikkati çekti:

"Barcelona futbol takımının yanı sıra kulübün vakfı olan Barça Foundation sosyal medya hesaplarından, kadın futbol takımı ve basketbol takımları da saha içi panolardan ve sosyal medya hesaplarından earthquake.trendyol.com kanalıyla taraftarlarını Türkiye ile dayanışmaya davet etti. Yılın en önemli futbol karşılaşmalarından olan El Clasico’yu 500 milyondan fazla kişinin izlediği tahmin ediliyor. Tüm dünyanın ilgisi buradayken depremzedelere de dikkat çekerek daha çok desteğe vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Çağlayan Çetin, depremlerin ardından kamu kurumlarından gelen acil ihtiyaç listesini ilk 24 saat içinde satıcılarından tedarik ettiklerini belirtti.

Acil ihtiyaçlar arasında Türkiye'de üretimi olmayan ihtiyaç malzemeleri olduğunu kaydeden Çetin, "Örneğin çocuk uyku tulumu. Bu noktada Trendyol’un üretim gücünü devreye aldık. Platformumuz üzerinden gerçekleşen ticaret hacminin yüzde 70'ini yerli üretim ürünler oluşturuyor. Bölgede Trendyol’a üretim yapan 83 üreticimiz var. Bu üretimi gerçekleştirebilecek tüm satıcılarımızla tek tek iletişime geçerek binlerce outdoor çocuk uyku tulumunu ürettirdik ve hızlıca bölgeye tedariklerini gerçekleştirdik." dedi.