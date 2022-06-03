trexAcademy ilk mezunlarını verdi

BURSA (DÜNYA)

Mert Yazılım iştiraklerinden olan ve üretim yapan firmaların kayıp ve israflarını önlemek, daha verimli çalışmalarını sağlamak adına çeşitli eğitim faaliyetleri yürüten trexAcademy tarafından düzenlenen “Uygulamalı MES Sistemleri Uzmanlığı Eğitimi” sona erdi.

113 başvurunun yapıldığı ve 3 aşamalı seçim sisteminin ardından 12 kişinin seçildiği eğitimde öğrenciler, alanında uzman 9 eğitmenden 4 günde toplamda 32 saatlik ders aldı.

Derslerin sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Euro Park Hotel’de gerçekleştirilen törenle BUÜ onaylı sertifikalarına kavuştu.

Törende konuşan Mert Software&Electronics Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, “Öncelikle son derece gururluyuz. Çünkü konuyu buralara kadar getirdik. Yaptığımız deneyi başaramamak da vardı. Bu işi bu noktaya kadar getirip, birilerine, sektöre, camiaya örnek olduğumuzu düşünüyorum. Bu işe katkı koyan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Yılda en az 5 kez düzenlenecek”

“Eğitimlerde anlatılanlar aslında sahada yaşanan konular” diyen Özdemir, “İşin zaman zaman tohum aşamasında, kuluçka aşamasında olduğunu sizler de tespit etmişsinizdir. Bunu yapmak zorundaydık çünkü sanayicinin ve bizim özellikle bu konuda gerçekten nitelikli, özellikle de üretimde dijital dönüşümde ayakları yere basan ve çerçevesi çizilmiş bir konuda bilgi sahibi olan nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Bu sertifika programını yılda en az beş kez düzenlemeyi hedefliyoruz. Gelecekte üniversitemiz ile bu eğitimleri tekrarlayıp, mümkün olduğunca talebe ve mezun sayısını artırmayı hedefliyoruz. Çünkü üniversite ile sanayiyi bir şekilde bir araya getirmek gerekiyor. Rektör hocamız da bizi destekledi. Kendisine de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Tüm katılımcıları ve sertifika almaya hak kazananları tebrik eden İlhan Özdemir, “Yollarınızın açık olmasını temenni ediyorum. Unutmayın ki, elinizde şu an hiçbir okulda verilmeyen bir bilezik var. Artık gönül rahatlığıyla, ‘biz bu konuda bilgi sahibiyiz’ diyebilirsiniz. Daha kapsamlı içerik ve müfredatlar oluşturarak, çok daha başarılı organizasyonlara imza atmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Üniversitelerin varlık sebebi insana hizmettir”

Üniversitelerin; toplumun her katmanı ile işbirliği halinde olan ve onlara dokunan kurumlar olmak durumunda olduğunu belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin görevleri arasında eğitim öğretim faaliyeti yaparak insan kaynağı oluşturmak, bilimsel ve teknolojik çalışmalar yaparak ülkenin bilim ve teknoloji düzeyini yükseltmek ve topluma hizmet etmenin var olduğuna işaret etti. “Üniversitelerin varlık sebebi insana ve topluma hizmettir” diyen Rektör Kılavuz, “Bizimle paydaş olan, partner olan, bizden talepte bulunan kim ve hangi kesim varsa biz elimizi uzatıyoruz ve ‘birlikte iş yapmaya hazırız’ diyoruz. Nitekim yıllardır üniversite-sanayi işbirliklerinden söz edildi ve güzel işler yapıldı. Ama bu bir süreç. Tarafların bu konuda birbirlerine destek olması gerekiyor. Son üç yıldır bu konuda çok ciddi katkılar sunduk. Belki iletişim dilimiz iki tarafın da birbirini daha iyi tanımasına ve çok güzel ürünler ortaya çıkmasına fırsat ve imkan verdi. Son iki yıla baktığımızda, BUÜ olarak üniversite-sanayi işbirlikleri konusunda 716’ıncı sıraya girdik. Bu tek başına üniversitenin başarabileceği bir iş değil. 50’ye merdiven dayamış ve Türk üniversite sistemi içerisinde yaş almış bir üniversite olarak, tarafların birbiri ile dayanışması, omuz omuza, sırt sırta vermesi önem arz ediyor. Teorik derslerin bu gibi hayatın içinden uygulamalı eğitimlere ihtiyacı var. Bugün burada çok ciddi bir iş başardık. Devamının geleceğini ümit ediyorum” dedi.

