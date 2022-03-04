Tridi, üretici partner ağını global müşterilerin siparişleri ile buluşturacak

Hasan KUŞ / İSTANBUL



Türkiye’de yaklaşık 2 milyar dolarlık iş hacmi olan talebe özel üretim tedarik pazarı, her geçen yıl şirketler tarafından daha da önem kazanıyor. Bir üretim öncesinde doğru üreticiyi bulma ve fiyat alma süreçlerinin zaman kayıplarına sebep olduğunu belirten Tridi Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Çınar Topaloğlu, platformlarının müşterilerin teklif alma süreçlerini saatlerden dakikalara, üretime geçme sürelerini ise günlerden saatlere kısalttığını vurguladı. 2022 yılında platformlarına üye olan Türkiye’nin nitelikli üretim partner ağını, global müşterilerin siparişleri ile buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Topaloğlu, bu yıl yurt dışı kaynaklı sipariş hacmini yüzde 30 seviyesine çıkaracaklarını söyledi.

“Alıcı ve satıcı arasındaki operasyonel süreci dijitalleştiriyoruz”

Tridi olarak talebe özel parça üretim hizmeti sunduklarını anlatan Çınar Topaloğlu, “Burada, alıcılar ve satıcılar arasındaki operasyonel süreci dijitalleştiriyoruz ve yapay zeka tabanlı bir pazar yeri platformu olarak endüstriyel üretim pazarında faaliyet gösteriyoruz. Otomotiv, beyaz eşya, tüketici elektroniği, savunma sanayii ve havacılık, makine imalat, medikal, elektronik donanım, start-up/girişimciler gibi birçok sektöre hizmet veriyoruz” diye konuştu. Tridi’nin alıcı tarafında endüstriyel B2B müşterilerin, satıcı tarafında onların ihtiyaçlarını karşılayan üreticilerin bulunduğunu ifade eden Topaloğlu, “Platformumuz; CNC, sac metal şekillendirme, plastik enjeksiyon kalıplama, prototipleme ve silikon kalıplama gibi 5 ana hizmet kaleminden oluşuyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’de üretim tedarik süreçlerinin dijital dönüşümü konusunda çalışan teknoloji tabanlı tek firma olduklarını aktaran Çınar Topaloğlu, “Şu anda rakibimiz, aslında geleneksel işleyişin kendisi. Müşterilerimizde yarattığımız değeri artırdıkça, dönüşüme dahil olan kullanıcı sayısında büyüme gözlemliyoruz. Global arenada ise önemli iş hacmine sahip rakiplerimiz olduğunu söylemek mümkün. Amerika, Avrupa ve Çin gibi büyük pazarlarda bu alanda faaliyet gösteren birçok firma var. Müşteri ihtiyaçlarını her zaman en öne alan hizmet anlayışımız, bizlere iyi bir kullanıcı deneyimi olarak yansıyor” ifadesini kullandı.

Yatırımda yazılım tabanlı teknolojilere odaklandı

Yatırımlarını, yazılım tabanlı teknolojilerin Ar-Ge çalışmaları üzerine kaydırdıklarını dile getiren Çınar Topaloğlu, hem üretim süreçleri hem bu süreçler içerisindeki fiyatlandırma, maliyet hesaplama, eşleştirme ve üretim esnasında çıkabilecek problemlerin önceden fark edilebilmesi, kalite kontrol ve lojistik süreçlerin dijitalleştirilmesi gibi alanlara dokunabilecek yapay zeka tabanlı yazılım geliştirdiklerini dile getirdi. Topaloğlu, şirketin bütçesinin yüzde 25’ini Ar-Ge’ye ayırdıklarını ve gelecek dönemlerde bu oranı daha da artıracaklarını vurguladı.

Sipariş hacminde hedef 5 kat büyüme

Global arenada şirketlerini ölçeklemek üzere yeni bir yatırım turuna çıktıklarını dile getiren Çınar Topaloğlu, “Tridi olarak 2021 yılında sipariş hacminde 3 kat büyüme yakaladık. Bunların yanı sıra 2022 yılında 5 kat büyüme planlıyoruz. Kısa ve orta vadede ülkemizde yerleşik binlerce üreticiye ulaşıp, Tridi üretici ağına uygun üretim partnerlerimizin sayısını artıracağız. Avrupa'dan aldığımız siparişlerin adet ve hacmini büyütüp, yerli partnerlerimize daha çok sipariş yönlendireceğiz. Sistemimizin kolaylaştırıcı etkisinin artırmaya devam edeceğiz. Anlık fiyat tekliflerinin oluşturulmasında rol oynayan yapay zeka temelli teknolojilerimizi sürekli olarak geliştirip, optimize edeceğiz” dedi.