Trio Deniz, Top Leisure hisselerini satın aldı

Dünyada 200 binden fazla tekne satışı yapılan Fransız marka Jeanneau'nun Türkiye motor yat temsilcisi Trio Deniz, Top Leisure'u satın alarak, markanın yelkenli teknelerinin de Türkiye distribütörü oldu.

Top Leisure Yönetim Kurulu Başkanı İskender Akbaş’ın emeklilik kararı alması üzerine, Jeanneau’nun da özel talebiyle, Trio Deniz ve Top Leisure arasında sağlanan tam mutabakat sonrası devir anlaşması imzalandı; böylece Jeanneau'nun Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi Trio Deniz oldu.

Anlaşma ile ilgili değerlendirmede bulunan Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “Anlaşma doğrultusunda Top Leisure markasını koruyarak, Top Leisure’ın mevcut ekibi ile çalışmalara devam edeceğiz. Aynı zamanda hem ekibe hem de Top Leisure’ın Marmaris’teki merkez ve İstanbul’daki satış ofislerine yatırım yapacağız. İşin devamlılığını da sağlamış olacağız” dedi.

Akbaş: Top Leisure'ı emin ellere teslim ettik

İskender Akbaş, “Ancak, geldiğimiz noktada emeklilik sürecine girmiş olmamla beraber çok değer verdiğim ekibimle birlikte büyüttüğüm Top Leisure markasını uzun yıllardır tanıştığım, Türk yatçılığına YATED çatısı altında da önemli katkıları olan değerli dostum Murat Bekiroğlu liderliğindeki Trio'ya satma konusunda anlaşmaya vardık. Top Leisure'ı emin ellere teslim etmiş olmanın rahatlığını yaşıyorum. Göz bebeğimiz Top Leisure’ın bu satın almayla çok daha iyi noktalara ulaşacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.