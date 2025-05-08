Trio Mobil ve Burgan Leasing’ten filo kiralama sektöründe stratejik iş birliği

Entegre edilen sistemler sayesinde, araçlardan alınan gerçek zamanlı verilerle bakım ve arıza süreçleri önceden yönetilebiliyor. Aynı zamanda yakıt tüketimi azaltılırken, karbon salınımı düşürülüyor ve araçların ikinci el değerlerinin korunması destekleniyor.

Nevzat Ataklı: “Filo verimliliği ve sürdürülebilirliği birlikte destekliyoruz”

Trio Mobil CEO’su ve Kurucu Ortağı Nevzat Ataklı, bu stratejik ortaklığa dair değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Burgan Leasing ile gerçekleştirdiğimiz bu teknoloji iş birliği, veriye dayalı filo yönetimini yaygınlaştırma hedefimiz açısından önemli bir adım. CAN Bus tabanlı çözümlerimizle araçlardan alınan detaylı veriler, sadece maliyetleri azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda filo verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliği de destekliyor. Bu projeyle, hem Burgan Leasing’e hem de onların iş ortaklarına uzun vadeli değer katacağız.”

Saniye Yeşilbaş: “Filo kiralamada katma değeri artırmayı hedefliyoruz”

Burgan Leasing Genel Müdür Yardımcısı Saniye Yeşilbaş ise iş birliğine dair şunları ifade etti:

“Trio Mobil ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, filo kiralama süreçlerine akıllı teknolojileri entegre ederek müşterilerimize daha fazla katma değer sağlamayı amaçlıyoruz. Operasyonel maliyetleri azaltan, araçların ikinci el değerini koruyan ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunan bu dönüşüm, Burgan Leasing olarak fark yarattığımız alanlardan biri olacak.”

Trio Mobil ile akıllı filo yönetimi

Trio Mobil’in bu iş birliği kapsamında sunduğu CAN Bus destekli telematik çözümler, araçlardan anlık olarak motor durumu, yakıt tüketimi, sürüş davranışları ve bakım ihtiyaçları gibi çok sayıda veriyi analiz ederek, veriye dayalı bir filo yönetim altyapısı oluşturuyor.

Gelişmiş veri analitiği, sürücü davranış analizi, erken arıza tespiti ve çevreci sürüş raporları gibi fonksiyonlarla desteklenen sistem, Burgan Leasing'in müşterilerine daha kontrollü, verimli ve sürdürülebilir filo operasyonları sunmasına olanak tanıyor. Bu teknoloji dönüşümü, Trio Mobil’in kiralama ve filo yönetimi alanında sağladığı yüksek katma değerin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Burgan Leasing ile katma değerli kiralama deneyimi

Burgan Leasing, bu stratejik teknoloji entegrasyonu sayesinde araç kiralama hizmetini sadece finansal bir çözüm olmanın ötesine taşıyarak, müşterilerine operasyonel avantajlar ve sürdürülebilirlik değeri sunan bir modele dönüştürüyor. Bugün 150’den fazla firma, Burgan Leasing’in bu dönüşüm vizyonundan faydalanarak kiraladıkları araçlarda daha yüksek şeffaflık, kontrol ve verimlilik elde ediyor.

Gelişmiş telematik altyapı, firmalara araç kullanımıyla ilgili şeffaf ve ölçülebilir veriler sağlayarak, hem maliyet kontrolü hem de filo optimizasyonu açısından önemli kazanımlar getiriyor. Sektörde fark yaratan çözümleriyle öne çıkan Burgan Leasing, Trio Mobil ile gerçekleştirdiği bu iş birliği sayesinde, dijitalleşen filo yönetimi ve veri temelli karar alma süreçlerinde müşterilerinin yanında yer almayı sürdürüyor.