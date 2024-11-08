Tripy Premium: Sürdürülebilir ulaşımda  avantajlı ve ekonomik sürüş fırsatı

Türkiye’nin en hızlı büyüyen mikromobilite markalarından Tripy, ‘Premium Üyelik’ hizmetiyle sürdürülebilir ulaşımı daha avantajlı ve daha ekonomik hale getiriyor. Tripy'nin kullanıcılarına sunduğu özel hizmetlerden biri olan ‘Tripy Premium Üyelik’ ile kullanıcılar her yolculukta açılış ücreti ödemeden seyahatlerine başlayarak daha avantajlı bir sürüş deneyimi yaşıyorlar. Aylık sabit bir ücretle sunulan 12 aylık Premium Üyelik, kullanıcılarına dakikası yalnızca 1 TL’ye sürüş imkanı sağlıyor. Bu üyelik hizmetiyle Tripy, sürdürülebilir ulaşımı teşvik ederek çevre dostu bu çözümü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Yüzde 80’e kadar düşük maliyet

Tripy’nin hizmet verdiği tüm bölgelerde geçerli olan Tripy Premium Üyelik hizmeti, standart fiyatlara kıyasla yüzde 80’e kadar daha düşük maliyetli sürüş imkanı sunuyor. Tüm bu avantajlar ve detaylı bilgilere Tripy mobil uygulamasından ulaşabilir, siz de Tripy’nin sunduğu çevre dostu ve ekonomik ulaşım imkanlarından faydalanabilirsiniz. Tripy Premium ile sürdürülebilir ulaşımı destekleyerek çevreye duyarlı bir seçim yapabilir ve her sürüşünüzde ekonomik bir avantaj sağlayabilirsiniz.

Sabit fiyat garantisi ve kolay iptal özelliği

Tripy Premium Üyeliğin sunduğu önemli avantajlardan biri de sabit fiyat garantisi. Üyelik alındığında belirlenen ücret, 12 ay boyunca değişmeden sabit kalıyor ve kullanıcılar olası fiyat artışlarından etkilenmiyor. Bu özellik, kullanıcıların bütçelerini kontrol altında tutmasını sağlarken, sürdürülebilir ulaşımı da daha cazip hale getiriyor. Ayrıca, Premium üyelik esnek bir sistemle çalışıyor; kullanıcılar diledikleri zaman üyeliklerini iptal etme özgürlüğüne sahip. Bu esneklik, Tripy’nin kullanıcı memnuniyetine verdiği önemi yansıtarak sektörde farklılaşmasını sağlıyor.

Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli bisiklet paylaşım platformu

2022 yılında Türkiye’de mikromobilite alanında faaliyet göstermek üzere kurulan Tripy, kısa sürede gösterdiği hızlı büyümeyle dikkat çekiyor. MİA Teknoloji’nin yatırımı ile güçlenen Tripy, çevre dostu ve yenilikçi ulaşım çözümleri sunarak büyük şehirlerde hareketliliği kolaylaştırmayı amaçlıyor. Türkiye’nin ilk elektrikli bisiklet paylaşım platformu olarak İzmir, Eskişehir ve Sakarya’da toplam 3 bin 500’den fazla paylaşımlı elektrikli bisikletiyle faaliyet gösteren Tripy, bu şehirlerde tek olma özelliğine sahip. Hem bireysel hem de toplumsal faydayı ön planda tutan Tripy, kullanıcıların günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılayarak şehir içi trafiği azaltmayı ve karbon emisyonlarını düşürmeyi hedefliyor.