Tripy, şehirlerin geleceğini şekillendirme hedefinde
Şehirleri daha yaşanabilir ve dijitalleşmiş bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Tripy CEO’su Dr. Ali Onuralp Ünal, “Şu anda üç şehirde faaliyet gösteren geniş mobilite ağımızla mobilite alanındaki yatırımlarımızla global bir marka olmayı hedefliyoruz” dedi.
Türk girişimciler tarafından 2022 yılında kurulan ve MİA Teknoloji tarafından ilk yatırımını alan bisiklet paylaşım platformu Tripy, şehirlerde sürdürülebilir ulaşım ve akıllı altyapı sistemleri geliştirmeyi amaçlıyor. Şirket, ulaşım altyapısının dijitalleşmesi ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında yenilikçi çözümler sunarak, şehirlerin geleceğini şekillendirmeyi planlıyor.
Küreselde büyüyecek
Tripy, aldığı yatırımla birlikte akıllı ulaşım çözümleri ve sürdürülebilir altyapı projelerini hızlandırarak küresel çapta daha geniş bir pazara açılmayı hedefliyor. Şirket, şehirlerin dijital dönüşümüne katkı sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği artırmak için akıllı ulaşım sistemleri ve dijital altyapı çözümlerini yaygınlaştırmaya odaklanıyor.
Tripy CEO’su Dr. Ali Onuralp Ünal, büyüme yolculuğunda önemli bir adım daha atarak yeni yatırım turunu da stratejik ortaklıklarla başarıyla tamamladıklarını belirtti. Ünal, “Tripy’nin sürdürülebilir ulaşım vizyonuna ilk inanan ve ilk yatırımcısı olan MİA Teknoloji’nin yatırımıyla güçlenen şirket, yeni yatırımla birlikte operasyonlarını genişletmeye ve global bir marka olma yolunda ilerlemeye devam edecek” dedi.
Tripy’nin büyüme stratejilerini destekleyen global inovasyon ve büyüme şirketi Fark Labs, sunduğu kapsamlı büyüme hizmetleriyle şirketin Türkiye ve Avrupa'da daha geniş bir pazara açılmasını sağlıyor. Sağlanan mentorluk, yatırım desteği ve pazar erişim stratejileri sayesinde Tripy, sürdürülebilir ulaşım çözümlerini daha hızlı ölçeklendirme ve yeni pazarlara giriş yapma imkânı buluyor.
Yeni yatırımla birlikte Tripy, global bir marka olma hedefi doğrultusunda global pazarlara açılma çalışmalarını hızlandırırken, elektrikli bisiklet filosunu, elektrikli araç şarj istasyon ağını ve teknolojik altyapısını genişleterek güçlendirme hedefine de odaklanfı. Kullanıcı deneyimini ve saha operasyonel süreçlerini iyileştirmek için yapay zeka destekli yazılımlarıyla ilgili planlanan adımları daha hızlı atmak için dijitalleşmenin tüm avantajlarından yayarlanmak isteyen firmada, sürdürülebilir ulaşımı teşvik eden daha fazla projelere yatırım yapılacak.
“Bisiklet operasyonlarımızı genişletmeyi planlıyoruz”
Tripy CEO’su Ali Onuralp Ünal, 3 şehirde faaliyet gösteren paylaşımlı elektrikli bisiklet ağı ve 7 şehirdeki elektrikli şarj istasyonu ağıyla akıllı ulaşım alanındaki gücünü her geçen gün artırdığını belirtti. Tripy elektrikli bisiklet ağını, toplam 4 binden fazla paylaşımlı bisikletiyle İzmir, Eskişehir ve Sakarya’da yaygın olarak kullanılan bir ulaşım alternatifi haline getirmeyi başardıklarına dikkat çeken Ünal, gelecekte Avrupa’nın bisiklet paylaşım sistemlerinden daha fazla sürüş sayısı olan bir şirket konumuna yükseltmeyi hedeflediklerini aktardı. Ünal, “Özellikle sürdürülebilirlik kapsamında elektrikli bisiklet operasyonlarımızı genişleterek, çevre dostu ulaşım çözümlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.