Tripy, şehirlerin geleceğini şekillendirme hedefinde

Türk girişimciler tara­fından 2022 yılında ku­rulan ve MİA Teknolo­ji tarafından ilk yatırımını alan bisiklet paylaşım platformu Tripy, şehirlerde sürdürülebi­lir ulaşım ve akıllı altyapı sis­temleri geliştirmeyi amaçlıyor. Şirket, ulaşım altyapısının di­jitalleşmesi ve çevresel sürdü­rülebilirlik alanlarında yenilik­çi çözümler sunarak, şehirle­rin geleceğini şekillendirmeyi planlıyor.

Küreselde büyüyecek

Tripy, aldığı yatırımla birlikte akıllı ulaşım çözümleri ve sür­dürülebilir altyapı projelerini hızlandırarak küresel çapta da­ha geniş bir pazara açılmayı he­defliyor. Şirket, şehirlerin diji­tal dönüşümüne katkı sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği artırmak için akıllı ulaşım sis­temleri ve dijital altyapı çözüm­lerini yaygınlaştırmaya odakla­nıyor.

Tripy CEO’su Dr. Ali Onu­ralp Ünal, büyüme yolculuğun­da önemli bir adım daha atarak yeni yatırım turunu da stratejik ortaklıklarla başarıyla tamam­ladıklarını belirtti. Ünal, “Trip­y’nin sürdürülebilir ulaşım viz­yonuna ilk inanan ve ilk yatı­rımcısı olan MİA Teknoloji’nin yatırımıyla güçlenen şirket, ye­ni yatırımla birlikte operasyon­larını genişletmeye ve global bir marka olma yolunda ilerlemeye devam edecek” dedi.

Tripy’nin büyüme strateji­lerini destekleyen global ino­vasyon ve büyüme şirketi Fark Labs, sunduğu kapsamlı büyü­me hizmetleriyle şirketin Tür­kiye ve Avrupa'da daha geniş bir pazara açılmasını sağlıyor. Sağ­lanan mentorluk, yatırım des­teği ve pazar erişim stratejileri sayesinde Tripy, sürdürülebilir ulaşım çözümlerini daha hızlı ölçeklendirme ve yeni pazarlara giriş yapma imkânı buluyor.

Yeni yatırımla birlikte Tripy, global bir marka olma hedefi doğrultusunda global pazarlara açılma çalışmalarını hızlandırır­ken, elektrikli bisiklet filosunu, elektrikli araç şarj istasyon ağını ve teknolojik altyapısını geniş­leterek güçlendirme hedefine de odaklanfı. Kullanıcı deneyimini ve saha operasyonel süreçlerini iyileştirmek için yapay zeka des­tekli yazılımlarıyla ilgili planla­nan adımları daha hızlı atmak için dijitalleşmenin tüm avan­tajlarından yayarlanmak isteyen firmada, sürdürülebilir ulaşımı teşvik eden daha fazla projelere yatırım yapılacak.

“Bisiklet operasyonlarımızı genişletmeyi planlıyoruz”

Tripy CEO’su Ali Onuralp Ünal, 3 şehirde faaliyet gösteren paylaşımlı elektrikli bisiklet ağı ve 7 şehirdeki elektrikli şarj istasyonu ağıyla akıllı ulaşım alanındaki gücünü her geçen gün artırdığını belirtti. Tripy elektrikli bisiklet ağını, toplam 4 binden fazla paylaşımlı bisikletiyle İzmir, Eskişehir ve Sakarya’da yaygın olarak kullanılan bir ulaşım alternatifi haline getirmeyi başardıklarına dikkat çeken Ünal, gelecekte Avrupa’nın bisiklet paylaşım sistemlerinden daha fazla sürüş sayısı olan bir şirket konumuna yükseltmeyi hedeflediklerini aktardı. Ünal, “Özellikle sürdürülebilirlik kapsamında elektrikli bisiklet operasyonlarımızı genişleterek, çevre dostu ulaşım çözümlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.