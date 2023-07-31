Trive Yatırım'nın net kârı 5 kat arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, finansal hizmetler sektöründe "oyun değiştirici" olarak görülen “sıfır komisyon” iş modelinin öncüsü Trive Yatırım Menkul Değerler, kaliteli hizmet ve geniş ürün yelpazesinin de olumlu etkisiyle, ilk yarıyıl konsolide net kârında önemli artış elde ederken, özkaynaklarını 200 milyon TL’nin üzerine çıkardı.

Trive Yatırım Menkul Değerler 2023 yılını ilk yarısında konsolide net kârını 5 kattan fazla artırarak 61 milyon 738 bin 954 TL’ye ulaştırdı. Özkaynak kârlılığı ise dönem başına göre yüzde 84,54 artarken, ortalama özkaynağa göre kâr artışı yüzde 69,79 olarak gerçekleşti.

Hollanda merkezli Trive Financial Holding BV’nin Türkiye’de SPK lisanslarıyla faaliyet gösteren yüzde 100 iştiraki olan Trive Yatırım’ın toplam özkaynağı ise söz konusu dönemde 146 milyon 57 bin 545 TL’den 207 milyon 799 bin 166 TL’ye yükseldi.

Yaklaşık 2.5 yıl önce hisse senetlerinde uygulamaya başladığı aylık 10 milyon TL’ye kadar olan işlemlerde “Sıfır Komisyon” iş modeliyle önemli bir başarıya imza atan Trive Yatırım, 2023 yılına girerken bu modeli Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) işlemlerini de kapsayacak şekilde genişletti.

Geçmişi 40 yıla uzanan şirketin ürün yelpazesinde yatırım fonu, tahvil-bono, Eurobond, repo, opsiyon, türev ürünler, hisse senedi kredisi, halka arz, yatırım danışmanlığı, ödünç hisse, kaldıraçlı alım-satım işlemleri, varant, kurumsal finansman da yer alıyor.

Böylece, hisse senedi ve VİOP işlemlerinde komisyonsuz yatırım imkanından faydalanan Trive Yatırım müşterileri, ayda ortalama 5 bin TL’ye kadar tasarruf ederken, portföylerini de kolaylıkla çeşitlendirerek piyasa oynaklıklarına karşı korunma şansını artırabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trive Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman, çok sayıda küçük yatırımcının borsaya girmesine ön ayak olan bu iş modelinden son derece memnun olduklarını belirterek, "Bu stratejinin hem müşterilerimiz hem de bizim için kazan-kazan ortamı yarattığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.