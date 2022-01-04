Trowas ‘çevre dostu’ kartvizit üretti

BURSA (DÜNYA) - Pandemi süreci ile birlikte gün geçtikçe daha hızlı dijitalleşen dünyada, eski ve sıradan alışkanlıklar yerini inovatif teknolojilere bırakıyor. Dijitalleşen dünyada artık kartvizitler de şekil değiştiriyor. Bu dönemde büyük baskı maliyeti oluşturan ve virüs taşınımını artırabilen kartvizitler de yerini çevreci, sağlıklı ve temassız iletişim imkanı sunan NFC teknolojisi altyapılı kartvizitlere bıraktı. Bursa’da hayata geçirilen ve kısa sürede yoğun ilgi gören Trowas dijital kartvizitler, tek kullanımlık kağıt kartvizit kullanım alışkanlığını değiştiriyor ve iş dünyasında iletişimde farklılık sunuyor.

Altyapısında NFC teknolojisi var

Trowas Kurucu Ortağı Faruk Çıbuk, yeni geliştirdikleri çevre dostu teknoloji sayesinde doğal kaynakların daha az tüketilmesine ve çevresel etkinin azaltılmasına destek olacaklarını söyledi.

Teknolojik ilerlemeyle birlikte, bilgi iletmek her zamankinden daha önemli hale geldiğinin altını çizen Faruk Çıbuk, “Trowas dijital kartvizit, NFC teknolojisi ile bilgilerinizi tanıştığınız insanlara aktarmanın basit, akıllı ve kalıcı yoludur. Yeni tanıştığınız insanlarla kişisel ya da iş bilgilerinizi tek dokunuşla paylaşmanızı ve kolaylıkla bilgileri telefonlarına kaydetmelerini sağlar.” diye konuştu.

Kartların içinde NFC teknolojisi ile çalışan bir çip bulunduğunu belirten Çıbuk, “Küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif yeşil teknolojileri geliştiren bir girişimiz. Geliştirdiğimiz çözümler aracılığıyla, bireylerin ve markaların ortak bir farkındalık ile buluşarak iklim krizine karşı hep birlikte mücadele edebilmelerini sağlıyoruz. İnsanların tek kullanımlık kağıt kartvizit kullanım alışkanlığını ve iş dünyasında etkileşim şeklini değiştirmek için Trowas dijital kartviziti geliştirdik. Kartı telefona yaklaştırdığınızda, ekranda bir pop-up belirir. Kullanıcı açılan pop-up’a tıklar ve kartvizit bilgilerinizi telefonuna kaydeder.” dedi.

Geri dönüştürülebilir plastikten üretildi

Kağıt kartlara alternatif oluşturan Trowas’ın, geri dönüştürülebilir plastikten üretildiğine de işaret eden Çıbuk, misyonlarının basılı kağıt miktarını azaltırken profesyonel bağlantıları kolaylaştırmak ve daha iyi iş fırsatları oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.