Trowas, Metaverse Evrenine giriyor

BURSA (DÜNYA) - Trowas Concept, iş hayatının değişen dinamiklerine çevreci bir çözüm getirerek hayata geçirdiği dijital kartvizit ve katalog projesinin kapsamını genişletiyor. Trowas, metaverse evrenine girerek, insanların dünyanın en büyük dijital yaşam alanında kendilerini daha iyi tanıtma ve ifade etme isteklerine doğrudan cevap verecek.

Gelişen ve değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hayata geçen Trowas, iş dünyasının değişen dinamiklerine yeni bir soluk getirerek, Trowas Dijital Kartviziti ve Dijital Katalogu piyasaya sürmüştü. Trowas Dijital Kartvizit ve Katalog ile kullanım biçimleri bildiklerimizin dışına çıkmış, NFC veya karekod okutarak, dijital alanda profilinizi oluşturup, iş ağınızla paylaşmayı mümkün hale getirdiğine dikkat çeken Trowas Kurucu Ortağı Murat Bilir, “Bunları yaparken de kâğıt kullanımını sıfıra indirerek doğayı korumak için büyük bir adım atılmıştı. Son dönemde oldukça popüler olan ve hayatımızın her alanına dokunabileceğinin işaretlerini veren metaverse, kısa sürede eğlenceden iş dünyasına kadar birçok alanda insanların tercih ettiği bir dünya oldu. Özellikle iş insanlarının global sahnede daha çok fırsat yakalama düşüncesiyle dahil olmaları sonrası, bu alanda metaverse odaklı yatırımlar yapılmasını bir ihtiyaç haline getirdi” dedi.

“Dijital dönüşüm neredeyse biz de oradayız”

Trowas’ın da bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla metaverse evrenine dahil olduğuna dikkat çeken Murat Bilir, “İş dünyasındaki fiziksel kartvizit zorunluluğunu ortadan kaldırarak, kartvizit dijital ortama taşıyan girişim, dünyanın en büyük dijital yaşam alanı olan metaverse evrenine girerek ‘dijital dönüşüm neredeyse biz de oradayız’ mesajı veriyor. İş dünyasındaki fiziksel kartvizit kavramını ortadan kaldırarak ezber bozan Trowas, metaverse evrenine girerek, insanların dünyanın en büyük dijital yaşam alanında kendilerini daha iyi tanıtma ve ifade etme isteklerine doğrudan cevap verecek” diye konuştu.

“Metaverse evrenindeki iş ortağınızız”

Trowas’ın, geliştirdiği fikirler ve çözümlerle hızlı bir şekilde firmaların Metaverse evrenindeki çözüm ortağı olduğuna işaret eden Murat Bilir, “Metaverse ile dünyaya ve yaşama yeni bir yaklaşım geldi. Artık hemen hemen her işlem parmaklarımızın ucunda ve dijitale taşınmış ya da taşınıyor. Değişimler her zaman küçük adımlarla gelmiştir. Bugün yaşadıklarımız da bu adımların yani geleceğin ayak sesleri. Biz de firma olarak bu noktada hızlı şekilde hareket ediyor, yatırımlarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Halihazırda üzerinde çalıştığımız pek çok proje mevcut. Bunların tamamına yakını metaverse dünyasında yürüyor. Özetle Trowas, firmaların ve kişilerin metaverse evrenindeki en güçlü ve yerli çözüm ortaklarından birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” ifadelerin kullandı.

“Soru işaretlerini ortadan kaldırıyoruz”

“Hayata geçirdiğimiz projelerle kişilerin kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırdık” diyen Murat Bilir, sözlerini şöyle noktaladı: “Bu alanda olmak isteyenlerin kafalarında haklı olarak soru işaretleri olabiliyor. Firma olarak biz de hayata geçirdiğimiz projeleri kendilerine sunarak, bu soru işaretlerinin kalkmasına ve firmalara ya da kişilere yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştirmeleri gerektiğini söylüyoruz. Yatırımını teknolojiye yapanlar, teknolojik gelişime ayak uyduranlar, tıpkı tarihte olduğu gibi bugün ve yarın da kazançlı çıkacaklar. Dünyanın gittiği yön burası. Bu yönü takip etmek durumunda firmalar. Biz de bu noktada kişilerin gerçekliği konusundaki şüpheleri ortadan kaldıracak olan bu hamleyle, talep edenlerin işini geliştirmek için dijital alanda da güvenli adımlar atabilmenizi sağlıyoruz.”