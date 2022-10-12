TruKKEr Türkiye, cirosunu 10’a katladı

Türkiye pazarına geçen yıl giriş yapan, Orta Doğu ile Kuzey Afrika’nın önde gelen büyük dijital nakliye ağlarından TruKKer, yurt içinde ve dışında hizmetlerine devam ediyor. Araç sahiplerinin kolayca yük aramasını ve organize etmesini, müşterilerin de araç sahiplerine hızlı, uygun fiyatlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayan gelişmiş bir teknolojik alt yapıya sahip olan TruKKer, BAE, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Umman, Bahreyn, Pakistan ve Türkiye olmak üzere toplam 8 ülkede faaliyet gösteriyor. Mart ayında 96 milyon dolarlık seri B yatırımı ve eylülde de C serisi turunda 100 milyon dolar yatırım alan şirket, yük sahibi ile araç sahibini aynı platformda buluşturarak arz ve talebi eşleştiren dijital yük toplama iş modelini yürütüyor.

“TruKKer’ın Avrupa’ya açılan kapısı TruKKer Türkiye olacak”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TruKKer Türkiye Genel Müdürü Hakan Arıkan, şunları kaydetti: “TruKKer olarak Türkiye’de birinci yılımızı hedeflerimizi dörde katladığımız bir başarı ile tamamladık. Bu bir yılda yurt içinde 81 şehre, yurt dışında 42 ülkeye ulaştık. Bu sene İstanbul’a ek olarak Bursa ofisimizi de açtık. Mevcuttaki ofislerimize ek İzmir, Ankara, Adana ve Mersin’de yapılanmaya gitmek 2023 hedeflerimizin içerisinde yer alıyor. Türkiye dışında da yeni operasyon merkezleri açmaya devam edeceğiz. Şişecam, Eczacıbaşı, P&G, Ode Yalıtım, İder Mobilya ve Dorçe Holding gibi yurt içinde toplam 83 müşteriyle birlikte çalışıyoruz. 2022 yılının başındaki ciromuzu 10’a katladık. Ayrıca, hali hazırda güçlü olduğumuz Orta Doğu coğrafyası ile birlikte üretici konumundaki Çin, Hindistan gibi ülkeleri batıyla bağlayan lojistik ağının en büyük dijital platformu olmak öncelikli hedefimiz.”

“Şirket kurulumlarıyla ilgili çalışmalara başladık”

Türkiye’de lojistik sektörünün dijitalleşmesine önemli bir ivme kazandırmak istediklerini vurgulayan Arıkan, geliştirdikleri platformla sektöre “veri odaklı” yenilikler getirdiklerini, teknolojik altyapılarını daha da güçlendirerek yeni hizmet ve ürünlerini lanse etmek istediklerini aktardı.

TruKKer Türkiye’nin şirketin Doğu Avrupa, CIS ve ötesinde büyümesini yönetecek bir merkez olarak konumlandırıldığını söyleyen Arıkan, “Kendi yazılım altyapımızı, teknolojimizi ve iş yapma biçimimizi Avrupa pazarıyla da entegre etmek arzusundayız. Türkiye, doğu ile batı arasında çok önemli bir konumda. Bu nedenle tüm bu stratejiyi ve operasyonları Türkiye merkezli yönetmeyi planlıyoruz. Bu bağlamda biz de bölge ülkelerde TruKKer şirket kurulumlarıyla ilgili çalışmalara başladık. TruKKer Türkiye'ye yatırım yaparak hem Türkiye pazarında ciddi bir oyuncu olmak hem de şirketimizin Avrupa pazarına ilk adımı atacağı bir kapı olarak ülkemizi konumlandırmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.