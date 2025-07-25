Trump istedi Coca-Cola şeker kamışı kullanacak
ABD Başkanı Donald Trump’ın Coca-Cola’da yerli şeker kamışının kullanılması talebi karşılık buldu. Coca-Cola CEO’su James Quincey, yeni kola çeşidinin portföye ekleneceğini belirtti. Trump, ayrıca 6 ayda 23 kez eleştirdiği Powell’ın başkanlık ettiği Fed’i ziyaret ederek baskı siyasetini sürdürdü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısının ardından Coca-Cola, yerli şeker kamışıyla tatlandırılmış yeni bir alternatif ürün çıkaracağını duyurdu ancak şirket mevcut mısır şurubu kullanımını büyük ölçüde devam ettirmeyi planlıyor. Şirketin bu hafta yayımladığı çeyrek dönem finansal sonuç raporu sonrası açıkladığı bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta yaptığı açıklamaları teyit etti.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su James Quincey, yatırımcılara yaptığı açıklamada, "Tüketicilerin farklı deneyimlere olan ilgisini yansıtan bir stratejiyle, şeker kamışı içeren ürün yelpazemizi genişletmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Quincey, yeni kola çeşidinin Coca-Cola'nın mevcut portföyüne bir alternatif olarak ekleneceğini ve klasik ürünün yerini almayacağını vurgulayarak, "Bu bir 'ya o ya bu' değil, 'hem o hem bu' stratejisidir. Mısır şurubu kullanımı büyük ölçüde devam edecek" açıklamasında bulundu.
Amaç, yerli şeker üretiminin teşvik etmek
Coca-Cola'nın hâlihazırda şeker kamışıyla üretilen "Meksika Kolası" adlı ürünü ABD’de satışta, ancak bu ürün ülkede üretilen diğer ürünlere göre daha pahalıya satılıyor. Coca-Cola'nın kararı, yalnızca bir ürün yeniliği olarak değil, aynı zamanda yerli şeker üretiminin teşvikine ve tüketici taleplerine yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. ABD’de şeker ithalatı tarife kotalarıyla sınırlandırıldığı için iç piyasada şeker fiyatları küresel ortalamanın oldukça üzerinde seyrediyor. Bu nedenle, Coca-Cola’nın şeker kamışına yönelmesi maliyet açısından da dikkati çekici bir gelişme olarak nitelendiriliyor.
Columbia, 221 milyon dolar ödeyecek
Filistin'e destek eylemleri dolayısıyla Trump yönetiminin baskı altına aldığı üniversitelerden Columbia Üniversitesi, hakkındaki federal incelemeleri çözüme kavuşturmak ve askıya alınan federal fonların büyük bir kısmının yeniden sağlanması için ABD Başkanı Trump ile varılan uzlaşma kapsamında hükümete 200 milyon doları aşkın ödeme yapacak. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yönetimi ve üniversite arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Üniversitenin açıklamasında, Trump yönetimi ile yapılan anlaşmanın “öğretim görevlilerinin işe alınması, okula kabuller ve akademik karar alma süreçleri üzerindeki özerklik ve yetkilerini” muhafaza ettiği savunuldu.
Trump‘tan Fed'e baskı ziyareti
ABD Başkanı Donald Trump, son 6 ayda 23 kez eleştirdiği Jerome Powell’ın başkanlık ettiği Fed’i Türkiye saatine göre dün gece 23.00’te ziyaret etti. Yaklaşık 20 yıldır ilk kez bir Amerikan başkanı merkez bankasına resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş oldu. Öncesinde açıklama yapan Beyaz Saray, Trump'ın Fed'i ziyaret edeceğini bildirirken, Başkan Jerome Powell'a yönelik baskı kampanyasını tırmandıracağını kaydetmişti.
Trump, Powell’ı ABD faiz oranlarını yeterince sert şekilde düşürmediği gerekçesiyle defalarca eleştirmiş, salı günü onu “akılsız” olarak nitelemiş ve kamuoyu önünde görevden almayı düşündüğünü ima etmişti. Programda Trump’ın Powell ile görüşüp görüşmeyeceğine dair herhangi bir bilgi yer almadı. Trump’ın ziyareti, kendisinin ve danışmanlarının, geleneksel olarak bağımsız bir kurum olarak görülen Fed üzerindeki baskısını artırdığını gösteriyor.