Trump istedi Coca-Cola şeker kamışı kullanacak

ABD Başkanı Do­nald Trump'ın çağ­rısının ardından Co­ca-Cola, yerli şeker kamışıyla tatlandırılmış yeni bir alter­natif ürün çıkaracağını duyur­du ancak şirket mevcut mısır şurubu kullanımını büyük öl­çüde devam ettirmeyi plan­lıyor. Şirketin bu hafta ya­yımladığı çeyrek dönem fi­nansal sonuç raporu sonrası açıkladığı bu hamle, ABD Baş­kanı Donald Trump’ın geçen hafta yaptığı açıklamaları te­yit etti.

Şirketin Yönetim Ku­rulu Başkanı ve CEO’su James Quincey, yatırımcılara yaptı­ğı açıklamada, "Tüketicile­rin farklı deneyimlere olan il­gisini yansıtan bir stratejiyle, şeker kamışı içeren ürün yel­pazemizi genişletmeyi plan­lıyoruz” ifadelerini kullandı. Quincey, yeni kola çeşidinin Coca-Cola'nın mevcut portfö­yüne bir alternatif olarak ekle­neceğini ve klasik ürünün ye­rini almayacağını vurgulaya­rak, "Bu bir 'ya o ya bu' değil, 'hem o hem bu' stratejisidir. Mısır şurubu kullanımı büyük ölçüde devam edecek" açıkla­masında bulundu.

Amaç, yerli şeker üretiminin teşvik etmek

Coca-Cola'nın hâlihazır­da şeker kamışıyla üretilen "Meksika Kolası" adlı ürü­nü ABD’de satışta, ancak bu ürün ülkede üretilen diğer ürünlere göre daha pahalı­ya satılıyor. Coca-Cola'nın kararı, yalnızca bir ürün ye­niliği olarak değil, aynı za­manda yerli şeker üretimi­nin teşvikine ve tüketici ta­leplerine yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendirili­yor. ABD’de şeker ithalatı ta­rife kotalarıyla sınırlandırıl­dığı için iç piyasada şeker fi­yatları küresel ortalamanın oldukça üzerinde seyrediyor. Bu nedenle, Coca-Cola’nın şeker kamışına yönelmesi maliyet açısından da dikkati çekici bir gelişme olarak nite­lendiriliyor.

Columbia, 221 milyon dolar ödeyecek

Filistin'e destek eylemleri dolayısıyla Trump yönetiminin baskı altına aldığı üniversitelerden Columbia Üniversitesi, hakkındaki federal incelemeleri çözüme kavuşturmak ve askıya alınan federal fonların büyük bir kısmının yeniden sağlanması için ABD Başkanı Trump ile varılan uzlaşma kapsamında hükümete 200 milyon doları aşkın ödeme yapacak. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yönetimi ve üniversite arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Üniversitenin açıklamasında, Trump yönetimi ile yapılan anlaşmanın “öğretim görevlilerinin işe alınması, okula kabuller ve akademik karar alma süreçleri üzerindeki özerklik ve yetkilerini” muhafaza ettiği savunuldu.

Trump‘tan Fed'e baskı ziyareti

ABD Başkanı Donald Trump, son 6 ay­da 23 kez eleştirdiği Jerome Powell’ın başkanlık ettiği Fed’i Türkiye saatine göre dün gece 23.00’te ziyaret etti. Yaklaşık 20 yıldır ilk kez bir Ameri­kan başkanı merkez bankasına res­mi bir ziyaret gerçekleştirmiş oldu. Öncesinde açıklama yapan Beyaz Saray, Trump'ın Fed'i ziyaret edece­ğini bildirirken, Başkan Jerome Powell'a yönelik baskı kampan­yasını tırmandıracağını kay­detmişti.

Trump, Powell’ı ABD faiz oranlarını yete­rince sert şekilde düşür­mediği gerekçesiyle de­falarca eleştirmiş, salı günü onu “akılsız” ola­rak nitelemiş ve kamu­oyu önünde görevden almayı düşündüğünü ima etmişti. Programda Trump’ın Powell ile görü­şüp görüşmeyeceğine dair herhangi bir bilgi yer almadı. Trump’ın ziyareti, kendisinin ve danışmanları­nın, geleneksel olarak bağımsız bir kurum ola­rak görülen Fed üzerinde­ki baskısını artırdığını gösteri­yor.