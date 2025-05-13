Trump’ın gümrük vergileri Honda’yı vurdu: Kar beklentisinde ciddi düşüş!

Japon otomobil üreticisi Honda Motor, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerinin yarattığı belirsizlik nedeniyle mevcut mali yılda kârında yüzde 59 düşüş beklediğini açıkladı. Şirket, Kanada’da kurmayı planladığı elektrikli araç tedarik zinciri projesini de askıya aldığını duyurdu.

Honda, 31 Mart 2026’ya kadar olan dönemde 500 milyar yen (3,38 milyar dolar) işletme geliri elde etmeyi hedeflediğini bildirdi. Bu rakam, bir önceki mali yılda kaydedilen 1,21 trilyon yenin oldukça altında kaldı.

Honda’nın açıkladığı bu tahmin, Trump’ın yabancı menşeli otomobillere yönelik gümrük vergilerinin otomobil üreticileri üzerindeki etkisinin son örneği olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda, Çinli elektrikli araç üreticilerinin yükselişi de sektördeki rekabeti artırıyor.

Kanada’daki elektrikli araç projesi askıya alındı

Honda, Nisan 2024’te Kanada’nın Ontario eyaletinde kurmayı planladığı elektrikli araç tedarik zinciri projesini yaklaşık iki yıl erteleme kararı aldığını açıkladı. Şirket, bu kararın elektrikli araçlara yönelik talepte yaşanan yavaşlama nedeniyle alındığını belirtti.