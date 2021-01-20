Trump’ın Manisalı ortağı ABD’de hedef büyüttü

ABD Başkanlığı görevini bugün Biden'a devredecek olan Donald Trump’ın mobilya işindeki Türk ortağı Dorya Mobilya, ABD’de hedef büyüttü. Trump ile kontratlarının 2023’e kadar devam edeceğini açıklayan Manisalı Dorya Mobilya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Doruk Yorgancıoğlu, 2008’de girdikleri ABD pazarında hızla büyüdüklerini kaydetti.

Yönetimi Türkiye'den yapılıyor

Dorya International şirketinde Trump’la ortak olduklarını ve Trump Home markasını oluşturduklarını aktaran Yorgancıoğlu, “Trump’ın mobilya işinin yönetimi uzun süreden beri bize devredilmişti. Şu anda Manisa fabrikamızda Trump Home markasıyla mobilyalar üretilerek dünyaya satıyoruz” dedi.

Donald Trump ile başlayan ortaklıklarının ABD’de büyümeye pozitif etkilerine değinen Yorgancıoğlu, Trump’un başkan seçilmesinin ardından Trump Home markasıyla üretime devam ettiklerini söyledi. Müşterileri arasında Hollywood film yıldızlarından NBA yıldızlarına ünlü birçok isim bulunduğunu anlatan Yorgancıoğlu, “Sahibinin kim olduğunu bilmediğim, bilsek de gizlilik sözleşmesi gereği açıklayamayacağım özel yapım Boeing 747’de de mobilyamızın olması gurur verici” diye konuştu. 2018’de aile büyüklerinin yönetimden çekilmesiyle tek yetkili konuma geldiğini, halen 150 kişinin çalıştığı Dorya Türkiye ve Dorya USA’da idari personelin yüzde 85’inin kadınlardan oluştuğunu aktaran Yorgancıoğlu, “Kilogram başına ihracat değerimiz 40 dolar oldu. Katma değerli ürün satmak, benim milli görev olarak kabul ettiğim bir şey. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Bunu artırmak için sürekli Ar- Ge yatırımı yapıyoruz, yeni ürünler geliştiriyoruz. Üretmesi daha zor şeyleri üretmeye çalışıyoruz. Daha az bulunun ağaç, kaplama, mermer almaya çalışıyoruz ki ürünün değeri, bizim de kg başına ihracatımız artsın" dedi. Tasarımın en önemli konu olduğunun altını çizen Yorgancıoğlu, "Müşteri farklılık arıyor. Sentezlediğimiz tasarımlarla yola çıktık. İlham kaynağımız hep Türkiye, Anadolu oldu. Hedefimiz, 2030’a kadar bulunduğumuz segmentte yer alan 7-8 marka içinde dünya çapında ismini duyurmuş ilk 5 markadan biri olmak” diye konuştu.

Kontrat işini istemedim

Doruk Yorgancıoğlu, dünyanın mobilyadaki ilk 5 markası olma yolunda adım adım ilerlediklerini söyledi. 1979’da kurulan firmanın devlet kurumlarına, bankalara ve şirketlere kontrat işleri yaptığını, 1989’da ise perakendeye girdiklerini anlatan Yorgancıoğlu, “Çocukluğumdan beri işin içindeydim. ABD’de boş zamanlarımda markaları ziyaret ederek, neler satıldığı, nasıl üretildiği gibi detayları öğrendim. Türkiye’ye döndüğümde ‘Ben kontrat işine devam etmek istemiyorum. İhracata yoğunlaşmak istiyorum’ dedim ve Ar-Ge alanı yaratarak ABD’ye satılır ürün geliştirmeye odaklandım” dedi.

2020’de % 22 büyüdü

Geçtiğimiz yılı pandemi koşullarına rağmen yüzde 22 büyüme ile kapattıklarını, 2021’den de umutlu olduklarını belirten Doruk Yorgancıoğlu, “Bundan böyle sektörümüzde mağazalaşma olmayacak. Dijital öne çıkacak. Biz de, sanal gezi yapan kamera sistemlerine yatırım yaptık. Halen, sanal mağazalar konusunda altyapımızı geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.