Trump’ın mobilyacı ortağı ABD’de hedef büyüttü

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - ABD Başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu mobilya şirketinin Türk ortağı olan Manisalı Dorya Mobilya, ABD’de hedef büyüttü. Trump ile kontratlarının 2023’e kadar devam edeceğini açıklayan Dorya Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Doruk Yorgancıoğlu, 2008’de girdikleri ABD pazarında hızla büyüdüklerini kaydetti.

Dorya International şirketinde Trump'la ortak olduklarını ve Trump Home markasını oluşturduklarını aktaran Yorgancıoğlu, “Trump'ın mobilya işinin yönetimi uzun süreden beri tamamen bize devredilmişti. Şu anda Manisa fabrikamızda Trump Home markasıyla mobilyalar üretilerek dünyaya satılıyor” dedi. Görevi bırakmaya hazırlanan Donald Trump ile başlayan ortaklıklarının ABD’de büyümeye pozitif etkilerine değinen Yorgancıoğlu, Trump’un başkan seçilmesinin ardından Trump Home markasına üretime devam ettiklerini söyledi. Müşterileri arasında Hollywood film yıldızlarından NBA yıldızlarına ünlü birçok isim bulunduğunu anlatan Yorgancıoğlu, “Sahibin kim olduğunu bilmediğim, bilsek de gizlilik sözleşmesi gereği açıklayamayacağım özel yapım Boeing 747’da mobilyamız olması gurur verici” dedi.

Kilosu 40 dolara satılıyor

2018’de aile büyüklerinin yönetimden çekilmesiyle tek yetkili konuma geldiğini, halen 150 kişinin çalıştığı Dorya Türkiye ve Dorya USA’da idari personelin yüzde 85’inin ise kadınlardan oluştuğunu aktaran Yorgancıoğlu, “Kg başına ihracat değeri 40 dolar konusuna gelince... Katma değerli, yani kg başına daha değerli ürün satma benim milli görev olarak kabul ettiğim bir şey. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Bunu artırmak için sürekli Ar- Ge yapıyoruz, sürekli yeni ürünler geliştiriyoruz. Üretmesi daha zor şeyleri üretmeye çalışıyoruz. Daha az bulunun ağaç, kaplama, mermer almaya çalışıyoruz ki ürünün değeri bizim de kg başına ihracatımız artsın. Kalitenin zorunlu olduğu segmentimizde tasarım en önemli konu. Müşteri farklılık arıyor. Sentezlediğimiz tasarımlarla yola çıktık. İlham kaynağımız hep Türkiye, Anadolu oldu. Hedefimiz, 2030’a kadar bulunduğumuz segmentte yer alan 7-8 marka içinde dünya çapında ismini duyurmuş, ilk 5 markadan biri olmak” diye konuştu.

Kontrat işini istemedim

Doruk Yorgancıoğlu, dünyanın mobilyadaki ilk 5 markası olma yolunda adım adım ilerlediklerini söyledi. 1979’da kurulan firmanın devlet kurumlarına, bankalara, şirketlere kontrat işleri ağırlıklı iş yaptığını, 1989’da perakende grubuna girdiklerini anlatan Yorgancıoğlu, “Çocukluğumdan beri işin içindeydim. Siyaset bilimi okuduğum ABD’de boş zamanlarım markaları ziyaret ederek neler satıldığı, nasıl üretildiği gibi detaylara vakıf oldum. Türkiye’ye döndüğümde ‘Ben kontrat işine devam etmek istemiyorum. İhracata yoğunlaşmak istiyorum’ dedim ve Ar-Ge alanı yaratarak ABD’ye satılır ürün geliştirmeye odaklandım” dedi.

2020’de % 22 büyüdü

Geçtiğimiz yılı pandemi koşullarına rağmen yüzde 22 büyüme ile kapattıklarını, 2021’den umutlu olduklarını belirten Yorgancıoğlu, “Bundan böyle sektörümüzde mağazalaşma olmayacak. Dijital öne çıkacak. Bizde sanal gezi yapan kamera sistemlerine yatırım yaptık. Halen, sanal mağazalar konusunda altyapımızı geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.