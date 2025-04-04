Trump’ın vergi kararı Nissan’ı vurdu! ABD için üretilen iki modelde yeni sipariş almayacak

Japon otomobil üreticisi Nissan, ABD’nin uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifeleri nedeniyle, Meksika’da üretilen iki Infiniti SUV modeli için ABD'den artık yeni sipariş almayacağını açıkladı. Şirketin kararı, Mercedes-Benz ile ortak işletilen Meksika’daki COMPAS fabrikasında üretimin ciddi şekilde küçültüleceğine işaret ediyor.

Tennessee'deki üretimde plan değişikliği

Nissan ayrıca ABD’nin Tennessee eyaletindeki Smyrna fabrikasında üretilen Rogue SUV modeliyle ilgili plan değişikliğine gitti. Şirket, daha önce bu ay sona ereceğini duyurduğu üretim vardiyasını devam ettirme kararı aldı. Böylece üretim iki vardiya şeklinde sürecek.

QX50 ve QX55 ABD odaklı üretiliyordu

COMPAS fabrikasında üretilen Infiniti QX50 ve QX55 modellerinin başlıca hedef pazarının ABD olduğu belirtiliyor. Şirket, bu araçların Orta Doğu ve Kanada gibi bölgelere de gönderildiğini ifade etti. Ancak bu pazarlara yönelik ihracat miktarına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Meksika Ulusal İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ise söz konusu modeller şimdiye kadar ağırlıklı olarak ABD’ye ihraç ediliyordu.

Nissan, ABD otomobil pazarında ilk üçte

2024 yılı itibarıyla ABD’de satılan otomobillerin yüzde 28’i Nissan markalı araçlardan oluşuyor. Şirket, ülkede en çok satan otomobil markaları arasında Honda ve Hyundai’nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Trump’tan otomotiv sektörüne geniş kapsamlı tarife

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde yürürlüğe soktuğu yüzde 25’lik otomobil ve kamyon tarifesi, özellikle Meksika üzerinden ABD’ye araç ihraç eden üreticileri hedef alıyor. Bu adımın, Meksika’daki üretim faaliyetlerinin önemli bir kısmını ABD’ye yönelik yapan Nissan gibi şirketleri doğrudan etkilediği görülüyor.