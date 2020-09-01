TSE’den DemirDöküm’e COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi

01 Eylül 2020

DemirDöküm, yaptığı açıklama ile Bozüyük’teki DemirDöküm Fabrikaları ve Panel Fabrikası’nda pandemi sürecinin en başından itibaren hayata geçirdiği güvenli üretim uygulamaları ve düzenlemeleriyle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandığını duyurdu.

Açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda alınan üst düzey hijyen önlemleriyle pandemi sürecinde Bozüyük’teki üretim üssündeki faaliyetlerine kesintisiz devam eden DemirDöküm, bu süreçte çalışanları, iş ortakları ve tüketicilerinin sağlığını önceliklendirerek hareket etmeyi misyon edindi. Çalışanların üretim alanına adım attığı andan itibaren tüm temas noktalarında uygulanan düzenlemelerle TSE denetiminden geçer not alan DemirDöküm Fabrikaları ve Panel Fabrikası, iklimlendirme sektöründe "TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi" almaya hak kazanan ilk fabrikalar arasında yer aldı." ifadelerine yer verildi.