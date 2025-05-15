TSKB Genel Müdürü Bilgiç: Reel sektörü kırıp dökmeden enflasyonla mücadele yapılmalı
Enflasyonla mücadelede sıkı bir program izlendiğini ve bunun sonuçlarının da alınmaya başlandığını belirten TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, ancak bu süreçte reel sektörün çok zorda kaldığını belirtti. “Yatırımlar durma noktasında. Finansmana erişim zayıf. Bu sürdürülebilir değil” diyen Bilgiç, yabancı para kredi kısıtlamasında da esneklik istedi.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye’de yoğun bir şekilde izlenen enflasyonla mücadele programının olumlu sonuçlarının alınacağını söyleyen Türk Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, ancak programın çok ciddi yan etkileri olduğuna işaret etti. Bu sıkılaşma nedeniyle özellikle reel sektörün krediye erişemediğini söyleyen Bilgiç, “Bu büyüme sıkıntısı da yaratıyor. Bu sene yüzde 3’ler civarında büyüme bekliyoruz. Yüzde 3 büyüyorsa biz aslında küçülüyoruz. Finansmana erişiminde yaşanan zorluktan dolayı reel sektörde ciddi bir yük birikiyor” dedi. TSKB Genel Müdürü, sıkı para politikasının enflasyonla mücadelede etkili olduğunu ancak bunun reel sektör üzerinde ciddi baskı yarattığını vurguladı.
“Yatırımlar durma noktasında. Finansmana erişim zayıf. Bu durum sürdürülebilir değil” diyen Bilgiç, nitelikli ve uzun vadeli yatırım kredilerinin bu süreçte daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Sıkılaşma politikalarının reel sektör üzerindeki etkilerinin daha çok düşünülmesi gerekilen bir döneme girildiğini söyleyen Bilgiç, “Reel sektörün ihtiyaçlarını gözeterek ve öncelikleyerek, reel sektörün kalkınmasına yönelik kaynakların açılması gerekiyor” dedi.
Fonlama faizi temmuzda yüzde 46’lara gelir
Bir süre sonra sıkılaşma politikalarından sonuç alınıp kredi kısıtlarının açılacağını öngören Bilgiç, “Aslında mart ayının sonundaki dalgalanmalar olmasaydı biz bu süreçteydik. Faiz indirim sürecine girmiştik. Hem Türkiye’deki olaylar hem de Trump’ın politikaları yüzünden biraz gecikmeyle gelecek. Temmuz gibi fonlama faizinin politika faizine yakın seviyeye geleceğini öngörüyoruz. Yani yüzde 46’lara gelebileceğini düşünüyorum. Yani reel sektör zorda ama tablo henüz çok vahim değil yani. Enflasyonla mücadelenin de sonuç vereceğini, normalleşme olacağını düşünüyorum. Çünkü çok ağır bir program uygulanıyor” ifadelerini kullandı.
TSKB’nin kalkınma bankası kimliği sayesinde kredi kısıtlamalarından büyük ölçüde muaf kaldığını, bu nedenle de 2024 hedeflerini tutturduklarını söyleyen Murat Bilgiç, öte yandan Merkez Bankası’nın yabancı para cinsinden nitelikli kredilere yönelik muafiyeti büyük ölçüde kaldırmasının sektörde olumsuz etkiler doğurabileceğine dikkat çekti.
Bilgiç, “Bu kredilerin uzun vadeli ve Türkiye’nin cari açığını azaltmaya hizmet eden nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Bu alanlara sağlanan teşviklerin devam etmesi gerekir” dedi. TL kredi faizlerinin çok yüksek olması ve kredi kısıtlamaları nedeniyle kurumsal firmaların yabancı kredi kullanmayı tercih ettiğini ifade eden Bilgiç, “Reel sektörün yabancı para açık pozisyonu şu anda 150 milyar dolara gelmiş durumda. Yabancı para krediye erişebilen TL kredi pozisyonu kapattı.
Bunu gören MB, yabancı para kredilerde de büyüme kısıtlaması getirdi. Bu kısıtlamalar bizi çok etkilemiyordu çünkü MB, bizim gibi kuruluşların verdiği nitelikli kredileri, yani yatırım kredilerini muaf tutuyordu. Ama o muafiyet büyük ölçüde kaldırıldı. Bu muafiyetin devam etmesi gerekiyor” dedi. Kısıtlamanın TSKB’nin 2025 büyüme projeksiyonunda olumsuz bir etkisi olmayacağını söyleyen Bilgiç, “Ancak ilerleyen yıllarda bu kısıtlama Türkiye için çok olumlu olmayacak. Nitelikli yatırımların teşvik edilmesi gerekiyor. Bu konuda adım atılacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
İlk çeyrekte 600 milyon dolarlık kredi
Bir kredi kuruluşu olarak 2024 yılını son derece başarılı geçirdiklerini ve yüzde 10 büyüme hedefine ulaştıklarını söyleyen Murat Bilgiç, “Bu yılın ilk üç ayını da hedeflere paralel geçirdik. Kredilerimizi Türkiye’nin zayıf kaslarını güçlendirmeye yönelik olarak veriyoruz. Bu yıl yüzde 10’a yakın kredi büyümesi ve yüzde 30’lar seviyesinde özkaynak karlılığı hedefliyoruz.
İlk çeyrekte 600 milyon dolar kredi verdik. Bilançomuz dolar bazında yüzde 5.4 büyüdü. Yılın genelinde ulaşmak istediğimiz tutar ise 2 milyar dolar. 2030 yılına kadar 4 milyar dolar iklim bağlantılı 10 milyar dolar da sürdürülebilir kalkınma amaçları ile bağlantılı kredi verme taahhütümüz var” dedi. Bilgiç, “TSKB olarak 2025 hedeflerimizi revize etmedik. Yabancı para kısıtlamasının 2026’da devam etmeyeceği beklentimiz var. 2026’da programdan istediğimiz sonuçları alamazsak, politikalar devam ederse, 2026’yı daha kısıtlı bütçelemek durumunda kalabiliriz” dedi.
Yatırım iştahına bakıldığında son dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarının ön plana çıktığını söyleyen Bilgiç, “Yenilenebilir enerji tarafında hala iştah var. Çünkü bakanlığın 60 bin MW’lık yenilenebilir enerji kapasitesinin, 2030’a kadar 120 bin MW’a çıkarma hedefi var. Bu da her sene 5 milyar dolar civarında bir yatırım demek” değerlendirmesini yaptı. TSKB’nin portföyünün yüzde 33’ünün yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemeye yönelik kredilerden oluştuğunu belirten Bilgiç, geçen yıl Dünya Bankası ile 300 milyon dolarlık bir güneş santrallerinin geliştirilmesine yönelik anlaşma imzaladıklarını aktardı. Bilgiç, sınırda karbon vergisinden en fazla etkilenecek demir-çelik sektöründen de benzer taleplerin geldiğini belirtti.
Toplam portföyün yüzde 40’a yakınının iklimle ilgili olduğunu kaydeden Bilgiç, “2030’a kadar 4 milyar dolarlık iklim bağlantılı kredi verme hedefimiz var. Yine 2021’de koyduğumuz toplamda 2030’a kadar 10 milyar dolarlık sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla bağlantılı kredi verme taahhüdümüz var” dedi. TSKB’nin büyük ölçekli işletmelere kredi verdiğini söyleyen Bilgiç, “KOBİ’lere de ticari bankalar vasıtasıyla kredi sağlıyoruz. Portföyümüzün yüzde 10’unu apex bankacılığı oluşturuyor” dedi.
11 şehirde 11 kütüphane bitti, ana sınıfı desteği başladı
TSKB, sürdürülebilir bir gelecek için çok yönlü kalkınma vizyonuyla, 75’inci kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2025 yılında eğitime kalıcı katkılar sağlayan sosyal sorumluluk projeleriyle bu alandaki desteğini sürdürüyor. 6 Şubat depremleri sonrasında, afetten etkilenen bölgelerde “11 İlde 11 Kütüphane” projesini Eylül 2023’te başlatan TSKB, proje kapsamındaki 11’inci kütüphanesini Elâzığ Karşıyaka Ortaokulu’nda hizmete açtı. Okullarda zenginleştirilmiş kütüphaneler kurarak nitelikli eğitime destek veren banka, 75’inci yaşını kutladığı 2025 yılında çocukların sağlıklı gelişimine verdiği desteği eğitimin temel basamağı olan ana sınıflarına da taşıdı. Banka, yeni projesi olan “TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı” ile ihtiyaç duyulan kentlerdeki okul öncesi eğitimi güçlendirmek için harekete geçti. TSKB bugüne kadar Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Malatya açtığı kütüphanelerle 7 binin üzerinde öğrenciye 50 bine yakın kitabın yanı sıra çeşitli akıl oyunları ve eğitim destek ekipmanları ulaştırdı.
Kadın istihdamlı projelere öncelik
TSKB’nin sadece ekonomik kalkınmaya değil, sosyal kalkınmaya da önem verdiğini vurgulayan Murat Bilgiç, kadın istihdamını desteklemeye yönelik özel kredi programları uyguladıklarını belirtti. Bu amaçla yurt dışından sağladıkları kaynakları, kadın istihdamını teşvik eden ve çalışan kadınların şartlarını iyileştiren projelere aktardıklarını ifade eden Bilgiç, Dünya Bankası Grubu üyesi IFC’den (Uluslararası Finans Kurumu) sağladıkları 100 milyon dolarlık kaynağın tamamının kadın istihdamını artırmaya yönelik yatırım yapan işletmelere kullandırıldığını söyledi.
Yeni bir kredi anlaşması imzalanacak
Yurt dışı yatırımcıların Türkiye’ye bakışının olumlu olduğunu belirten Bilgiç, Türkiye’de son dönemde yaşanan olaylara rağmen özellikle uzun vadeli düşünen kalkınma kuruluşlarının ilgisinin devam ettiğini söyledi. 2024’te 1.7 milyar dolarlık dış kaynak sağladıklarını kaydeden Bilgiç, “2025 için de aynı performansı göstereceğimizi düşünüyoruz. Yurt dışı kalkınma kuruluşları uzun vadeli bakıyor ve bizim gibi kurumlara güvenleri yüksek. Yakın zamanda büyük montanlı bir kredi anlaşması imzalayabiliriz” diye konuştu.