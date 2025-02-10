TSKB "Global 100" listesinde yer aldı

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak kalıcı değer yaratmayı amaçlayan TSKB, sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi proje ve faaliyetleriyle uluslararası prestijli listelerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Banka son olarak, merkezi Toronto'da bulunan Corporate Knights'ın hazırladığı "Global 100" listesine Türkiye'den girmeyi başaran tek banka oldu.

Kamuya açık bilgilerle yapılan değerlendirmelerde, Corporate Knights'ın 2005 yılından bu yana yayımladığı "Global 100" listesinde yer alan kurumlar iş modelleri, insan kaynakları uygulamaları, yönetim kurulu yapılanmaları, tedarik zinciri yönetimi ve ücretlendirme politikaları gibi farklı sermaye öğeleriyle ilişkili çeşitli sürdürülebilirlik unsurlarındaki performanslarıyla değerlendiriliyor.

Listede 10 global banka arasına giren tek Türk bankası olan TSKB, sürdürülebilir değer yaratma modeli ile ön plana çıkıyor.