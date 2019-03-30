TSKB, lisanslı GES yatırımlarında artış bekliyor

30 Mart 2019

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında lisanssız projelerde firmalara kredi sağladıklarını belirten TSKB Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Müdürü Kadir Sancar, “Önümüzdeki dönemde lisanslı GES yatırımlarında artış bekliyoruz. Döviz kurundaki artış sonucunda belirlenen katkı paylarının düşük kalması ve teşvikli satış fiyatları göz önünde bulundurulduğunda, projelerin daha uygulanabilir hale geldiğini söyleyebiliriz. YEKDEM süresinin 2020 yılında sona ereceği dikkate alındığında, GES yatırımlarının önümüzdeki iki yıl boyunca devam edeceğini ve geçmiş yıllardan farklı olarak lisanslı GES yatırımlarının artacağını öngörüyoruz” dedi.

TSKB’ nin 2018 yıl sonu itibarıyla 133 MW kurulu gücünde, toplam 136 adet GES projesi finanse ettiğini vurgulayan Sancar, TSKB olarak enerji ve kaynak verimliliğini artırmak için sürdürülebilir enerji alanına kaynak sağlayacaklarını dile getirdi.

“Globalde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artıyor”

Öte yandan globalde fosil yakıtların zararlarını asgari düzeye indirmek ve karbon salımının önüne geçmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin arttığını vurgulayan Kadir Sancar, “Güneş enerjisi yatırımlarında Çin 175 GW’yi aşan kurulu gücü ile dünyada lider konumda. Sadece 2018’de 44 GW üzerinde bir kapasiteyi devreye almayı başardı. Avrupa’da Almanya’nın sektörde kurulu güç ve teknoloji alanında uzak ara liderliği var. Almanya eriştiği 45.5 GW kurulu GES kapasitesi ile kişi başına düşen GES kurulu gücünde dünya lideri oldu” diye konuştu.

Sektör ivme kazandı

Almanya’nın güneş verimi olarak en iyi bölgesinin, Türkiye’nin en düşük verimli bölgesi Doğu Karadeniz’den daha düşük bir verime sahip olduğunu ileten Kadir Sancar, Türkiye’de ise 2018 yılında, işletmedeki güneş enerjisi santrallerinin sayısının 5 bin 868’e ulaştığını söyledi. 4 bin 981 MW’ı lisanssız, 82 MW’ı da lisanslı olmak üzere toplamda güneş enerjisi kurulu gücünün 5 bin 63 MW’a ulaştığını ileten Sancar, “Türkiye yıllık güneşlenme süresi en yüksek ülkelerden biri olması nedeniyle güneş enerjisinden daha fazla istifade edebilme imkanına sahip. Güneş enerjisinin globalde gelişimine paralel olarak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında açıklanan YEKDEM ile sektör Türkiye’de gelişim gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Düşük riske sahip”

Özellikle GES teknolojisinin gelişimiyle birlikte maliyetlerin ucuzlaması ve üretilen elektriğin dolar cinsinden sabit fiyat ve alım garantisiyle satılabildiğine dikkat çeken Kadir Sancar, bu kapsamda kârlı bir yatırım haline gelen GES’lerin yatırımcıların dikkatini çektiğini söyledi. Sancar, gelirlerin yabancı para birimi cinsinden devlet garantisi altında olduğunu, GES yatırımlarının finansman anlamında da düşük riske sahip yüksek getirili bir enerji yatırım aracı olduğunu kaydetti.

Mevcut kanun gereği 2020 sonuna kadar devam edecek olan 10 yıl teşviki içeren YEKDEM mekanizmasının sektör gelişimi için önemli olduğunu bildiren Kadir Sancar, “YEKDEM projesinin 2021 tarihi itibarıyla çizeceği yeni rota, sektörün geleceğine yön verecek en önemli hususlardan biri olduğunu söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.