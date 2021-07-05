Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB), organizasyonel yapısında değişikliğe gitti. Türkiye’nin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için faaliyetlerini sürdüren TSKB Yönetim Kurulu kararı ile yapılan terfi ve atamalar, 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya alındı.

TSKB’nin yeni organizasyon yapısındaki terfi ve atamalar kapsamında Direktörlük görevine Özlem Bağdatlı ve Bilinç Tanağardı atandı. Bağdatlı; İnsan Kaynakları, Hukuk İşleri ve Vakıf Müdürlüklerinin yönetiminden, Tanağardı ise Uygulama Geliştirme, Sistem Destek ve İşletim, Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi Müdürlüklerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Ayşe Nazlıca da Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü unvanıyla Genel Müdür’e bağlı olarak görevlendirildi.

Diğer atama ve terfiler ise şöyle:

Destek ve İşletim Müdürlüğüne Ayhan Tagıl Sistem

Hukuk İşleri Müdürlüğüne Korhan Aklar

Kalkınma Finansmanı Kurumları Müdürlüğüne Ece Coşkuntürk

Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne Gizem Pamukçuoğlu

Proje Finansmanı Müdürlüğüne Gonca Kalkan

Vakıf Müdürlüğüne Dilek Pekcan Mişe

Hazine ve Sermaye Piyasası Operasyonları Müdürlüğüne Sercan Zengin

Kurumsal Uyum Müdürlüğüne Yasemin Zortuk

Kredi Tahsis Müdürlüğüne Çiğdem Demirok getirildi.