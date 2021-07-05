TSKB, organizasyonel yapısında değişikliğe gitti
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) organizasyonel yapısında gerçekleşen değişiklikler kapsamında 1 Temmuz 2021 itibarıyla direktör, koordinatör ve müdür atamaları oldu.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB), organizasyonel yapısında değişikliğe gitti. Türkiye’nin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için faaliyetlerini sürdüren TSKB Yönetim Kurulu kararı ile yapılan terfi ve atamalar, 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya alındı.
TSKB’nin yeni organizasyon yapısındaki terfi ve atamalar kapsamında Direktörlük görevine Özlem Bağdatlı ve Bilinç Tanağardı atandı. Bağdatlı; İnsan Kaynakları, Hukuk İşleri ve Vakıf Müdürlüklerinin yönetiminden, Tanağardı ise Uygulama Geliştirme, Sistem Destek ve İşletim, Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi Müdürlüklerinin yönetiminden sorumlu olacak.
Ayşe Nazlıca da Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü unvanıyla Genel Müdür’e bağlı olarak görevlendirildi.
Diğer atama ve terfiler ise şöyle:
Destek ve İşletim Müdürlüğüne Ayhan Tagıl Sistem
Hukuk İşleri Müdürlüğüne Korhan Aklar
Kalkınma Finansmanı Kurumları Müdürlüğüne Ece Coşkuntürk
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne Gizem Pamukçuoğlu
Proje Finansmanı Müdürlüğüne Gonca Kalkan
Vakıf Müdürlüğüne Dilek Pekcan Mişe
Hazine ve Sermaye Piyasası Operasyonları Müdürlüğüne Sercan Zengin
Kurumsal Uyum Müdürlüğüne Yasemin Zortuk
Kredi Tahsis Müdürlüğüne Çiğdem Demirok getirildi.