TSKB ve EBRD’den Ulusoy Un’a 40 milyon TL destek kredisi

TSKB ve EBRD, Türkiye genelinde özel sektörün finansmana erişimini iyileştirmek amacıyla hayata geçirdiği ortak program kapsamında kaynak yaratmaya devam ediyor.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), işletme sermayesi kapsamında; Samsun’da yer alan Ulusoy Un firmasına 40 milyon TL finansman kredisi sağlıyor. Her iki bankanın yüzde 50 ortaklık ile kullandırılacak krediden üçüncü kez yararlanan Ulusoy Un, 2017 ve 2019 yılında söz konusu finansmandan yararlanarak toplam 12 milyon EUR tutarında kredi kullanımı gerçekleştirmişti.

Artan talebi karşılamak için kullanacak

Ulusoy Un, 40 milyon TL’yi COVID-19’un etkileri nedeniyle gıda sektöründe artan talebi karşılayarak, üretimi artırmak ve istihdamda fırsat eşitliği sağlamak yönünde kullanacak. TSKB ve EBRD, Ulusoy Un ile birlikte şirket bünyesinde fırsat eşitliğini iyileştirme konularına da destek vermiş olacak.

TSKB ve EBRD tarafından ilk olarak 2016 yılında imzalanan risk anlaşmasının ikinci fazı niteliğindeki risk paylaşım anlaşması 2019 yılının ilk yarısında imzalandı. Risk paylaşım anlaşması ile Türkiye’de özel sektörde faaliyet gösteren firmaların yatırımlarını ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse etmek amacıyla destek sağlanıyor.