TSKB’den 250 milyon avroluk yeşil finansman anlaşması

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde sağlanan kaynakla Türkiye genelinde iklim finansmanı temalı yatırımlar ve Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirecek projeler desteklenecek.

Söz konusu kaynakla yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama, iklim değişikliğine uyum, iklim endüstrileri, döngüsel ekonomi, çevresel ürünler ve diğer iklimle ilişkili yatırımlar finanse edilecek. Türkiye'nin Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ile işbirliğini güçlendirecek yatırımlara da öncelik verilecek.

TSKB, sağlanan kaynakla düşük karbonlu ve iklim dirençli kalkınma hedeflerine sunduğu katkıyı büyütmeyi hedefliyor.

"İklim dostu yatırımların finansmanını sağlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, KfW ile 1969 yılında başlayan 56 yıllık stratejik işbirliklerini, Türkiye'nin sera gazı salımı azaltımı hedefini destekleyen yeni bir kaynakla sağlamlaştırmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye'ye kazandırdıkları 250 milyon avro tutarındaki kaynakla yenilenebilir enerjiden döngüsel ekonomiye, enerji depolamadan çevresel ürünlere geniş bir alanda iklim dostu yatırımların finansmanını sağlayacaklarını aktaran Uyar, şunları kaydetti:

"​​​​​​​Bu kaynakla Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirirken, ülkemizin yeşil dönüşümüne sunduğumuz katkıyı büyüteceğiz. Böylece Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşması yolunda önemli bir adım daha atacağız."

KfW Güney Doğu Avrupa ve Türkiye Direktörü Klaus Müller de TSKB ile işbirliklerinin söz konusu anlaşmayla yeni ve stratejik bir döneme girdiğini vurguladı.

Sağlanan kaynağın, sürdürülebilir büyümeyi ve karbon emisyonunun azaltılmasını desteklerken yüksek etkili projelerin hayata geçirilmesini sağlayarak Türkiye'nin yeşil dönüşümünü hızlandıracağını vurgulayan Müller, "Bu kaynak, aynı zamanda Alman-Türk ekonomik çıkarlarını karşılıklı olarak destekleyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığının sağladığı destek ve garanti için şükranlarımızı sunuyor, önümüzdeki yıllarda da aynı güven ve kararlılıkla bu ortaklığı sürdürmeyi diliyoruz." ifadelerini kullandı.