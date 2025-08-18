TSKB’den Rönesans Enerji’ye 54,4 milyon Euro’luk yenilenebilir enerji finansmanı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Rönesans Enerji iştiraki REH Enerji arasında yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek üzere 54,4 milyon Euro tutarında finansman anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında, Rönesans REH Enerji’nin Rönesans Holding’e bağlı grup şirketlerinin öz tüketimine yönelik geliştirdiği yenilenebilir enerji projeleri desteklenecek. Finansman, İzmir ve Kırşehir’de hayata geçirilecek iki proje için kullanılacak.

Bu çerçevede, İzmir’de 35 MW kurulu gücündeki lisanssız rüzgâr enerjisi santrali (RES) için 42,5 milyon Euro ve 8,5 yıl vadeli kredi sağlanırken, Kırşehir’de kurulacak 15,6 MW kurulu gücündeki lisanssız arazi tipi güneş enerjisi santrali (GES) için 11,9 milyon Euro ve 8 yıl vadeli finansman tahsis edildi. Projeler tamamlandığında, Rönesans Holding şirketlerinin elektrik ihtiyacının bir kısmı yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak.

“Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlıyoruz”

TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“TSKB’nin 75 yıllık yolculuğu boyunca ülkemizin kalkınması ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda çevre dostu yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Rönesans Enerji ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, Türkiye’nin enerji dönüşümünde önemli bir adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

“Türkiye’nin en büyük lisanssız RES yatırımı”

Rönesans Holding Enerji Grup Başkanı Emre Hatem ise sağlanan finansmanın Türkiye’nin en büyük lisanssız rüzgâr enerjisi santrali yatırımı olacağına dikkat çekti. Hatem, “Öz tüketime dönük bu yatırımla grup şirketlerimiz 2026 yılında elektrik ihtiyacının bir bölümünü yeşil ve karbon sıfır kaynaklardan sağlayacak. YEYTA modeliyle yatırım maliyetini biz üstleniyoruz, tüketici ise hiçbir yük altına girmeden yeşil elektrik tedarik edebiliyor” dedi.