TSKB'nin 9 aylık net karı 9,3 milyar lira, özkaynak karlılığı yüzde 31,2

Bankadan yapılan açılamaya göre, TSKB, yılın dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Bankanın söz konusu dönemde konsolide olmayan finansal tablolara göre toplam aktif büyüklüğü yüzde 32 artışla 305,5 milyar lira oldu.

Yılbaşından bugüne Türkiye ekonomisine sağladığı uzun vadeli nakdi finansman desteği 1,5 milyar dolara ulaşan banka, kurdan arındırılmış bazda yüzde 5,6 seviyesinde büyüme elde ederek, kredi portföyünü 217,9 milyar liraya taşıdı.

Sürdürülebilir karlılık performansı halihazırda yasal yükümlülüklerin üzerinde olan sermaye yeterlilik oranlarını desteklemeye devam ettiği yılın ilk dokuz ayda, net dönem karı 9,3 milyar liraya ulaşırken, özkaynak karlılığı da yüzde 31,2 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, kuruluşlarının 75. yılında, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına sunduğu destekleri büyüttüklerini belirtti.

Türkiye'nin çok yönlü kalkınma hedefleri ve kendilerinin sürdürülebilirlik vizyonları doğrultusunda yıl sonu hedefleriyle uyumlu, güçlü ve dengeli performans sergilediklerini aktaran Uyar, "Bankamızın 75. yaşını kutladığımız bu anlamlı yılda elde ettiğimiz finansal başarıları, kalıcı değer yaratan, yeşil ve sosyal dönüşümü önceliklendiren projelerle sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirlik odağımızla firmalarımızın özellikle iklim risk ve fırsatlarına dair dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyar, destek oldukları yatırımlarla Türkiye'nin üretim kapasitesinin rekabetçi şekilde artması için çalıştıklarına işaret ederek, toplumsal fayda ve kapsayıcılık odaklı projelerle, sosyal etkilerini güçlendirerek, kimseyi geride bırakmayan daha yaşanabilir gelecek inşa etmek adına çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

"Kaynak yapılarını zenginleştirmeye yönelik çalışmalar sürdürüyoruz"

Büyüme stratejileri doğrultusunda, güçlü ve çeşitlendirilmiş kaynak yapılarını zenginleştirmeye yönelik çalışmalar sürdürdüklerini dikkati çeken Uyar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, yılbaşından bugüne temin ettiğimiz fonlamalar toplam 1,1 milyar dolar seviyesini aştı. İlk altı ayda dört kalkınma finansmanı kurumuyla imzaladığımız yaklaşık 400 milyon dolar tutarında kaynak anlaşmasına ilave olarak, haziran ayında uluslararası piyasalarda 350 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihracını gerçekleştirdik. Kalkınma finansmanı kuruluşları ile yıl sonuna kadar farklı ve yenilikçi anlaşmalar da imzalayacağız."

Uyar, temmuzda sendikasyon kredilerine 367 gün vadeli dilimlere ek olarak 734 gün vadeli yeni dilimler ekleyerek, sendikasyon kredilerinin vade yapısını çeşitlendirdiklerini vurgulayarak, "Uluslararası 16 bankanın katılımıyla toplam 238 milyon dolar tutarında sağladığımız sendikasyon kredimizi, yüzde 120 çevirme oranıyla başarıyla yeniledik." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin yeşil, sosyal ve dijital dönüşümü doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmasına destek olma misyonlarıyla, yıl sonu hedefleriyle uyumlu performansa imza attıklarını aktaran Uyar, toplam aktif büyüklüklerinin yüzde 32 artışla 305,5 milyar liraya, kredi portföylerinin ise kurdan arındırılmış bazda yüzde 5,6 artışla 217,9 milyar liraya ulaştığı bilgisini verdi.

Uyar, kredilerinin aktifler içindeki oranının yüzde 71 seviyesinde olduğunu kaydederek, SKA bağlantılı kredilerinin toplam portföyleri içindeki oranının ise yüzde 93 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Yatırım bankacılığı tarafında, halka arz projelerinden birini başarıula tamamladıklarını vurgulayan Uyar, "Artan danışmanlık ve gayri nakit komisyonlarının da katkısı ile toplam net komisyon gelirlerimizi çeyreksel bazda yüzde 54 artırdık. Ayrıca, güçlü faaliyetlerini sürdüren iştiraklerimiz gelirlerimizi desteklemeyi sürdürdü." ifadelerine yer verdi.

Uyar, sürdürülebilir karlılık performanslarının, yasal yükümlülüklerin üzerinde olan sermaye yeterlilik oranlarını desteklemeye devam ettiğini anlatarak, yılın dokuz ayında net dönem karlarının 9,3 milyar liraya ulaşırken, yıl sonu hedefleriyle uyumlu şekilde yüzde 31,2 özkaynak karlılığı elde ettiklerine dikkati çekti.

Söz konusu dönemde elde ettikleri sonuçların, yıl sonu hedeflerini destekler nitelikte gerçekleştiğini vurgulayan Uyar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yılın kalanında da kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma bankacılığı vizyonumuzla hareket ederek, kurumsal bankacılık, danışmanlık ve yatırım bankacılığı alanlarında müşterilerimizin dönüşüm yolculuklarına rekabetçiliklerini daha da güçlendirerek eşlik etmeye, paydaşlarımıza yenilikçi çözümler sunmaya ve ülkemizin geleceği için çok boyutlu değer yaratmaya devam edeceğiz."