TSKB'nin aktif büyüklüğü 2024'te 231,3 milyar liraya ulaştı

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, toplam aktif büyüklüğünü önceki yıla göre yüzde 30,7 artışla 231,3 milyar liraya ulaştıran banka, 1,8 milyar dolar üzerinde uzun vadeli nakit kredi kullandırımı gerçekleştirerek kurdan arındırılmış bazda kredi portföyünü yüzde 11,6 artışla 166,4 milyar lira seviyesine yükseltti. 2024 sonu itibarıyla kredi/aktif oranı yüzde 72 ile sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı projelere finansman sağlayan TSKB, 2030 için hedeflediği 10 milyar dolar SKA odaklı finansman hedefinin 2024 sonu itibarıyla yüzde 52'sini tamamladı. Toplam kredi portföyü içinde SKA odaklı kredilerin oranı yüzde 92 olarak gerçekleşen TSKB, yıl boyunca iklim ve deprem finansmanı, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, üretim sektöründe kapasite artışı ve yeni teknoloji yatırımlarıyla kadın istihdamı gibi kapsayıcı ve stratejik kalkınma alanlarındaki yatırımlarına devam etti.

Aynı dönemde, yatırım bankacılığı ve danışmanlık faaliyetlerinden elde ettiği komisyon gelirlerinin bankacılık gelirleri içindeki payını koruyan bankanın çeyreklik bazda net dönem karı yüzde 18, yıllık bazda yüzde 44 artışla 10,1 milyar lira oldu. Banka, sürdürülebilir finansal performansı ile yüzde 38,5 seviyesinde özkaynak karlılık oranı elde etti.

Sağlıklı aktif kalitesini daha da iyileştirerek ülkenin stratejik dönüşüm alanlarında öncelikli olmak üzere büyüyen TSKB, ayrışan iş modeli ve sermaye yaratma kapasitesi ile sektörün üzerinde yüzde 26,9 sermaye yeterlilik oranı sağladı.

"1,8 milyar dolar üzerinde uzun vadeli yeni nakit kredi kullandırımı gerçekleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, bankanın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarını etkin şekilde kullanarak kalıcı değer yaratmayı amaçladığını vurguladı.

Geçen yıl için belirledikleri rekabetçi hedeflerle uyumlu, sektörün üzerinde güçlü bir finansal performansa imza attıklarını belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

"Yıl içinde Kalkınma Finansmanı Kuruluşlarından Dünya Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı, İtalyan Kamu Kalkınma Bankası, Uluslararası İslami Ticaret Finansmanı Kurumu, Uluslararası Finans Kurumu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile iklim, kapsayıcılık ve deprem başta olmak üzere yeşil ve sosyal temalı, ikisi ilk kez olmak üzere altı ayrı kaynak anlaşmasına imza attık.

Uluslararası sermaye piyasalarında oldukça aktif olduğumuz 2024 yılında, zengin kaynak yapımızı TSKB tarihinde rekor seviyede temin ettiğimiz toplam 1,7 milyar dolar fonlama ile güçlendirdik. Martta gerçekleştirdiğimiz ilave ana sermaye niteliği taşıyan Eurobond ihracımız ve ekimde başarıyla ihraç ettiğimiz Eurobond tahvilimiz, etkin likidite ve sermaye yönetimi stratejimizle faaliyetlerimizi destekledi. Buna ek olarak bankamız, 1,8 milyar dolar üzerinde uzun vadeli yeni nakit kredi kullandırımı gerçekleştirerek kurdan arındırılmış bazda kredi portföyünü yüzde 11,6 artışla 166,4 milyar lira seviyesine yükseltti."

Bilgiç, 2025 için TSKB'nin hedeflerine değinerek, "Büyüme stratejimizin devam edeceği 2025'te 2024 ile paralel olarak çift haneli seviyelerde kurdan arındırılmış kredi büyümesi hedefliyoruz. Çeşitlendirilmiş fonlama faaliyetlerimiz, sağlam aktif karlılığımız ve yüksek karşılık oranlarımız ile sektörün oldukça üzerinde güçlü sermaye tamponlarımız büyüme hedeflerimizi destekleyecek. Öte yandan, istikrarlı karlılığımızla 2024'te sektörden belirgin şekilde pozitif ayrışan konumumuzu sürdürerek, 2025'te de ülkemizin ve bankamızın sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle nitelikli değer yaratmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Hayata geçirilmesinde 2024'te önemli adımlar atılan Türkiye Yeşil Fonuyla ilgili Bilgiç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünya Bankası'nın TSKB'ye sağladığı kredi neticesinde yatırım yaptığımız 155 milyon dolar tutarında başlangıç hacmine sahip olan fonu, diğer yatırımcıların katkısıyla 405 milyon dolar seviyesine kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Şirketlerin dönüşüm süreçlerine eşlik etme amacıyla, özellikle çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü desteklemek açısından önemli bir misyona sahip olan fon, TSKB'nin 75 yıllık tarihi için güçlü bir kilometre taşı niteliğinde. 2024 fonun kuruluş ve aktif hale gelme yılıydı, 2025'in de fonun somut yatırımlara dönüştüğünü görmeye başlayacağımız yıl olacağını umuyoruz."

Bilgiç, TSKB'nin kuruluş tarihi olan 2 Haziran'ın "TSKB Kalkınma Günü" olarak tescillendiğini ve bankanın 2025'te 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dünyamızın içinden geçtiği 'üçüz dönüşüm' olarak ifade ettiğimiz yeşil, teknolojik ve sosyal dönüşüm sürecinde, 2025 yılı ve devamında kalkınma bankalarına düşen sorumluluk artmaya devam edecek. Üçüz dönüşüm sürecinin ikinci aşamasını oluşturan teknolojik dönüşümün, verimlilik açısından kritik bir odak noktası olduğunu düşünüyoruz. Sosyal dönüşüm olarak nitelendirdiğimiz üçüncü aşamaya ise beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yön verecek. Bu dönüşüme, Türkiye'nin ilk ve tek özel kalkınma bankası olarak, 75 yıla uzanan derin bilgi birikimimiz, donanımlı uzman ekiplerimiz ve kapsayıcı bankacılık tecrübemizle katkı sağlamayı sürdüreceğiz."