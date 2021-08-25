“TSMC çip fiyatlarını %20 artırdı” iddiası

Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Tayvanlı TSMC, Çin medyasında yer alan iddialara göre bugünden itibaren tüm ürünlerinde yüzde 20 zam yapma kararı aldı ve kararın halihazırda verilmiş siparişlere de uygulanacağının açıklandığı öne sürülüyor. Bazı kaynaklar ise ürün fiyatlarındaki artış kararının 2022 ilk çeyrekten itibaren geçerli olacağını aktarıyor.



TSMC ise fiyatlar konusunda Çin medyasında yer alan spekülasyonlara yanıt vermeyeceğini açıkladı.

BOSCH: Otomotivdeki çip tedarik zincirleri işlemez hale geldi

Geçtiğimiz ay Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katılımıyla Dresden’de 1 milyar Euro yatırımla yeni bir çip fabrikası açan Bosch da çip krizinin otomotiv sektöründe büyük sorun olmaya devam ettiğine dikkat çeken bir açıklama yaptı: Şirketin yönetim kurulu üyesi Herald Chloeger CNBC’ye verdiği röportajda “Otomotiv sektörüne hizmet eden çip tedarik zincirlerinin işlemez hale geldiğini” söyleyerek hem şirketlerin hem de çip tedarikçilerinin tedarik zincirini nasıl geliştirilebileceklerini düşünmeleri gerektiğini belirtti.

Japonya Merkez Bankası da “çip uyarısı” yaptı



Renesas gibi önemli çip üreticilerine ev sahipliği yapan Japonya’da da Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Toyoaki Nakamura, çip krizinin küresel etkilerine dikkat çeken bir açıklama yaptı: “Güneydoğu Asya’da COVID-19 nedeniyle fabrikalar kapalı kalmaya devam ederse, çip krizi yılın geri kalanında da yoğun şekilde devam eder.”