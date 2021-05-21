TSMC oto çipleri üretimini yıllık yüzde 60 artırdı

Dünya’nın en büyük çip üreticilerinden olan TSMC’den yapılan açıklamaya göre çip üretiminin artmasında küresel otomotiv sektöründe yaşanan çip sıkışıklığı etkili oldu. Sektöre destek verilmesi amacıyla üretimde benzeri görülmemiş artışa gidildiği kaydedildi.



Açıklamada dijital dönüşüm ile artan talebin karşılanması amacıyla çip tedarikinde sorun yaşamakta olan sektörlere daha fazla kapasite ayrıldığının altı çizildi.