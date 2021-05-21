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  3. TSMC oto çipleri üretimini yıllık yüzde 60 artırdı
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TSMC oto çipleri üretimini yıllık yüzde 60 artırdı

Tayvanlı çip üreticisi TSMC, 2021'de oto çipleri üretimini geçen yıla  göre yüzde 60 artırdı.

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Dünya’nın en büyük çip üreticilerinden olan TSMC’den yapılan açıklamaya göre çip üretiminin artmasında  küresel otomotiv sektöründe yaşanan çip sıkışıklığı etkili oldu. Sektöre destek verilmesi amacıyla üretimde benzeri görülmemiş  artışa gidildiği kaydedildi.

Açıklamada dijital dönüşüm ile artan talebin karşılanması amacıyla  çip tedarikinde sorun yaşamakta olan sektörlere daha fazla kapasite  ayrıldığının altı çizildi.