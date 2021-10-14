TSMC'nin üçüncü çeyrek karı yüzde 13,8 arttı

Dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvanlı TSMC’nin üçüncü çeyrek karı, arz sıkıntılarının yaşandığı COVID-19 salgını sırasında yarı iletkenlere akıllı telefonlara ve diğer cihazlara için artan talebin etkisiyle yüzde 13,8 arttı.

Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi ve Apple’ın önemli bir tedarikçisi olan TSMC, temmuz-eylül aylarında 5,56 milyar dolar kar açıkladı ve Refinitiv tarafından derlenen 22 analistin tahmini olan 5,3 milyar doların oldukça üzerine yükseldi.

Resmi olarak Taiwan Semiconductor Manufacturing Co olarak bilinen TSMC tarafından yapılan gelişmiş çipler, Apple'ın yeni tanıtılan 5G iPhone 13 modeli gibi üst düzey akıllı telefonlardan yapay zekaya, arabalara ve çok çeşitli düşük kaliteli tüketim mallarına kadar her şeyde kullanılıyor.

TSMC ve genel olarak Tayvan, otomobil üreticilerini üretimi kesmeye zorlayan ve akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tüketici aletleri üreticilerine zarar veren pandemi kaynaklı küresel çip kıtlığını çözme çabalarında da merkezi hale geldi.

TSMC Baş Finans Sorumlusu Wendell Huang bir konferansta yaptığı açıklamada, akıllı telefonlar, arabalar ve ev aletlerinin internete bağlantı kavramı olan "Nesnelerin İnterneti" dahil olmak üzere güçlü çip talebine atıfta bulunarak, "Üçüncü çeyrek işimiz esas olarak dört büyüme platformunun tamamında güçlü taleple desteklendi. 2021'in dördüncü çeyreğine girerken, işimizin sektör lideri 5 nanometre teknolojimize yönelik güçlü taleple desteklenmesini bekliyoruz" dedi.

Şirket, güçlü çip talebinin bir "endüstri mega trendi" olduğunu öne sürerek, 2021 için gelir artışı tahminini yüzde 20'nin üzerinde olan daha önceki bir tahmine kıyasla yaklaşık yüzde 24'e yükseltti.

TSMC'nin çeyrek geliri, şirketin önceden tahmin edilen 14,6 milyar ila 14,9 milyar dolar aralığına paralel olarak yüzde 22,6 artarak 14,88 milyar dolara ulaştı.

Aralık ayında sona eren çeyrek için TSMC, bir önceki yılın aynı döneminde 12,68 milyar dolar olan gelire kıyasla 15.4 milyar ila 15.7 milyar dolar arasında bir gelir öngörüyor.

TSMC hisselerinin bu yıl şimdiye kadar yaklaşık yüzde 8,5 artması ardından 526,3 milyar dolarlık bir piyasa hacmi bulunuyor.