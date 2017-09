TÜAD'dan TürkTraktör'e ödül

21 Eylül 2017

Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin (TÜAD), araştırma sektöründeki başarılı pazarlama ve sosyal araştırmaları ödüllendirmek için bu yıl 5'incisini düzenlediği Baykuş Ödülleri 2017'de TürkTraktör'ün, Case IH markası için hayata geçirdiği ‘Tarlaların Dev Adamları Projesi’ne, Genç Baykuş kategorisinde ‘Gümüş Ödül’ verdi.



CaseIH markası için model-seri bazında müşteri beklentileri araştırmaları yaptığı belirtilen TürkTraktör'ün, 2016 yılında kalitatif araştırma yöntemini kullanarak Edirne, Tekirdağ, Konya Adana ve Ankara’da yüksek beygir güçlü traktör sahipleriyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdiği vurgulandı.



Araştırmanın sonuçlarının analiz edilmesi ile TürkTraktör şirket ile mevcut ve potansiyel müşteriler arasında özel bir iletişim köprüsü olarak görev yapacak; müşterilerin her türlü sorun, beklenti ve önerilerine mümkün olduğunca hızlı cevap verecek, müşterilere markalarının her an kendilerinin yanında olduğunu hissettirecek Tarlanın Dev Adamları (RedPro Team) ekipleri oluşturulduğu belirtildi.