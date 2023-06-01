TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan Şişecam’a ziyaret

Cam ve kimyasallar sektörlerinin küresel oyuncusu Şişecam, Avrupa’nın en büyük Ar-Ge merkezleri arasında yer alan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi'nde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve ekibini ağırladı. Prof. Dr. Mandal ve kendisine eşlik eden heyet, Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici’den Şişecam'ın yenilikçi ürünleri ve gelişim süreci devam eden projeleri hakkında bilgi aldı.

Şişecam, TÜBİTAK'ın desteğiyle yürütülen ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm’, ‘Yapay Zeka İle Akıllı Üretim’ gibi yüksek teknoloji alanlarında projelere imza atıyor. Şişecam; sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite & sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi, üniversite & araştırma altyapısı ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesini hedefleyen 2244-Sanayi Doktora Programı kapsamında da TÜBİTAK ile iş birliğini sürdürüyor.

Hedefleri dünyanın en büyük 3 oyuncusundan biri olmak

Ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük 3 oyuncusundan biri olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Şişecam, üretimden gelen gücünü teknoloji geliştirme kabiliyetiyle harmanlayarak Türkiye’de kurumsal Ar-Ge kültürünün temelini atan şirketler arasında.

5746 sayılı yasa kapsamında “Ar-Ge Merkezi” ve “Tasarım Merkezi” olan Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise bu alandaki sayılı laboratuvarlarından bir tanesi. Bu merkezde yaratılan özgün teknolojiler yenilikçi ürünlerle buluşurken Şişecam’ın öncü konumunu her alanda güçlendiriyor.