TÜBİTAK, bu yıl uzay teknolojilerinde söz sahibi olacak

Mandal, 2013 yılından bugüne TÜBİTAK tarafından her 2 yılda bir “TÜBİTAK Öncelikli AR-GE ve Yenilik Konuları” çalışması hazırlandığını dile getirdi.

2022’de, 2 bin 500’ün üstünde KOBİ olmak üzere, 3 binin üzerinde işletme ve 177 üniversitenin toplamda 8 binin üzerinde AR-GE projesine 2,5 milyar liraya yakın destek sağladıklarını dile getiren Mandal, “Desteklediğimiz akademi projelerinde 15 bin araştırmacı, 14 bin 300 bursiyer görev alıyor” dedi.

Mandal, 2023’te TÜBİTAK’ın uzay teknolojilerinde söz sahibi olacağını belirterek, Türkiye’nin ilk metre altı çözünürlüklü İMECE Uydusu’nu 2023’ün ilk çeyreğinde fırlatacaklarını bildirdi.