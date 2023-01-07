TUDOR Black Bay

Black Bay GMT S&G, birden fazla saat dilimine sahip bir model ve diğer iki zaman dilimindeki zamanı gözden kaçırmadan yerel saati kuran oldukça işlevsel bir komplikasyon olarak karşımıza çıkıyor. Gündüz ve geceyi temsil eden iki renkli, 24 saat kademeli dönen çerçevesiyle tanınan Black Bay GMT S&G, ince bir estetik tasarıma sahip.

316L paslanmaz çelik ve sarı altından saten fırçalanmış ve parlatılmış kasası, 41 mm çapında. Sarı altından çift yönlü dönen bezeli ve GMT işlevinin ayırt edici özelliği olarak siyah ve kahverengi alüminyum ek parçası bulunuyor. 70 saatlik güç rezervi var.

Black Bay GMT S&G üç farklı kayış seçeneği ile satışa sunuluyor. Birbirinden özel bu seçenekler, paslanmaz çelik ve sarı altın kayış, kahverengi deri kayış ve bej bantlı ve tokalı siyah kumaş kayış olarak ayrılıyor.