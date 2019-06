Tudors, sosyal farkındalık projelerine yenisini ekledi

13 Haziran 2019

Türkiye’nin en büyük erkek giyim markalarından Tudors, sosyal farkındalık projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Sırbistan’da düzenlenen Humanitarian Fashion Show’a down sendromlu çocuklar damga vurdu.

'Humanitarian Fashion Show' etkinliği için hazırlanıp podyuma çıkan down sendromlu çocuklar model olarak yeteneklerini sergiledi. Tudors gömlekler ve aksesuarlar ile podyumda defile gerçekleştiren çocuklar yoğun alkış aldı. Defile sonunda giydikleri ürünler çocuklara bir hatıra olarak bağışlandı.

Tudors CEO’su Yaşar Ayaydın, down sendromu farkındalığının sadece Dünya Down Sendromular Günü olan 21 Mart’la sınırlandırılmaması gerektiğine dikkat çekmek istediklerini belirtirken, down sendromlu çocukların podyumda profesyonel mankenlere taş çıkartarak moda dünyasına da +1 değer kattığını vurguladı.