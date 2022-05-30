Tuğçelik, Avrupa'ya elektrikli araç aksamı üretecek

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Avrupa'da bulunan bir firmayla elektrikli araçların kabin kapısı, menteşe parçası gibi ürünlerinin seri üretimini gerçekleştirmek üzere anlaşma sağladığını duyurdu.

Açıklamaya göre, söz konusu anlaşma 2022 yılının ikinci yarısında başlayacak ve 2024 yılının sonuna kadar devam edecek.

2024 yılının sonuna kadar tahmin edilen proje hacminin 62 bin 600 adet elektrikli araca parça temin etmek olduğu ifade edilen açıklamada, projeden 4 milyon 900 bin euro gelir elde edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan anlaşmayla birlikte şirketin ihracat geliri beklentisinin 2024 yılı için yüzde 80'e ulaştığı ve hedeflenen hacimlerin gerçekleşmesi durumunda anlaşma süresinin uzatılabileceği ve yatırımcıların bilgilendirileceği bildirildi.