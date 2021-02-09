Tukaş, ortaklık ve satış için düğmeye bastı

Tukaş, potansiyel ortaklık görüşmeleri ve çeşitli stratejik seçenekleri değerlendirmek ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak üzere Garanti Yatırım'ı yetkilendirdi.



Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamada, !Şirketimiz yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, potansiyel ortaklık görüşmeleri ve çeşitli stratejik seçenekleri değerlendirmek ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere Garanti Yatırım Menkul Değerler AŞ'yi yetkilendirmiştir” denildi.



Açıklamada, yönetim kurulumuz, ilgili sürecin yatırımcılarımızı ve şirketimizi olumsuz etkilememesi için açıklamanın ertelenmesine karar verdiği hatırlatılarak, bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler SPK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.