Tukaş'ın Salça Üretimi Tesisi Kapasite Artışı projesi ile ilgili ÇED süreci başladı

14 Temmuz 2020

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"NİĞDE ili BOR, ilçesi BOR KARMA VE DERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1544 ADA, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 NOLU PARSELLER mevkiindeki TUKAŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Salça Üretimi Tesisi Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak NİĞDE Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır."