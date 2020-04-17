Tukaş'tan Niğde'ye dev yatırım

17 Nisan 2020

Saniye BULDUK

OSB Yönetim Kurulunca Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine önemli bir yatırım için arsa tahsisi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl sonu tahsisleri gerçekleştirilen Akgüç Seramik A.Ş. ve Nuhoğlu Bakır Madencilik Yatırım Sanayi ve Tiracet A.Ş. 'den sonra, Türkiye 'de hazır gıda sektörünün öncü isimlerinden ve sektörde önemli bir role sahip olan Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye arsa tahsisi gerçekleştirildi.

Bor Belediye Başkanı ve Bor karma deri ihtisas organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serkan Baran;” 2019 sonuna doğru Akgüç Seramik A.Ş. 200.000 m2 ve Nuhoğlu Bakır Madencilik Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 200.000 m2 olmak üzere toplamda 400.000 m2 arsa tahsisleri gerçekleştirilmişti. Akgüç Seramik A.Ş. seramik üretimi gerçekleştirecektir. Doğrudan 300 kişi istihdam edecektir. Nuhoğlu Bakır Madencilik Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. klima sistemleri bakır borusu imalatı gerçekleştirilecektir. Doğrudan 300 kişi istihdam edecektir.Firma İzmir Torbalı, Balıkesir Manyas ve Manisa Akhisar ‘daki tesislerinden sonra dördüncü büyük tesisini Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine yapacaktır diye ifade eden Serkan Baran,” OSB Yönetim Kurulunca firmaya yaklaşık 190.000 m2 arsa tahsisi yapılmıştır.

Köklü geçmişe sahip olan Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tahsis edilen arsa üzerinde inşa edilecek üretim tesisini 1 yıl içerisinde faaliyete geçirmeyi planlamaktadır diye aktaran Baran, sözlerine şöyle devam etti” Firma kurulacak tesisinde salça ve sebze konserve imalatı gerçekleştirecektir. Firma doğrudan 700 kişiye, dolaylı olarak da 3.000 kişiye istihdam imkanı sağlaması hedeflemektedir. Firmanın üretime geçmesi ile birlikte bölgemiz çiftçileri için de domates ve çeşitli sebze yetiştiriciliğinde önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

Tukaş, Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BORKOSB) ile arsa tahsis sözleşmesi imzaladı. Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Yeni korona virüs (Covid-19) küresel salgını nedeniyle şirketimiz ürünlerine olan taleplerde büyük artış meydana gelmiştir. Artan taleplerin karşılanması için Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ("BORKOSB") ile BORKOSB içerisinde yer alan 1544 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 no'lu parsellerdeki toplam 186.998,00 m2 yüzölçümüne sahip arsanın 36.75 TL/m2 birim fiyat üzerinden Şirketimize tahsis edilmesine ilişkin arsa tahsis sözleşmesi 15.04.2020 imzalanmıştır. Toplam tahsis bedelinden (6.872.176,50TL) Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen %80 oranındaki kısmen bedelsiz tutar ( 5.497.741,20TL) düşüldükten sonra kalan 1.374.435,30TL parsel tahsis bedeli ve 1.374.435,30 TL alt yapı katılım payı olmak üzere toplam 2.748.870,60 TL alım bedelinin % 30'u peşin, kalanı 12 eşit taksit halinde 2 yılda ödenecektir. Şirketimize tahsis edilen söz konusu arsanın üzerine salça ve sebze konserveleri üretimine yönelik tesis kurulması planlanmaktadır.",Bölgemiz açısından önemli bir yatırım olması hedeflenen Tukaş Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. yatırımı için bölgemizi tercih eden Yönetim Kurulu Başkanı Cem OKULLU 'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Firmanın yatırımının bölgemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz.