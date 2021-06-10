Tüketici intikam alışverişinde

Yener KARADENİZ

Salgın döneminde tüm dünyanın kapanmaya gitmesi ile birlikte birçok sektörde olduğu gibi hazır giyim perakendesinde de satışlar adeta durdu. Faaliyette oldukları diğer ülkeler ile birlikte Türkiye’de de bu dönemde sıfırı gördüklerini dile getiren Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, açılmaların başladığı 1 Haziran itibari ile ise satışlarda her günün bayram gibi geçtiğini söyledi. Göcek’te basın mensupları ile bir araya gelen Yılmaz, “Tam kapanmanın ardından serbestleşmenin başlaması ile tüketiciler intikam alışverişine yöneldi. Her gün bayram alışverişi cirosu yapıyoruz. Salgında gardroplar boşaldı. Şimdi tüketiciler eşofmanların yerine yeni ürünler istiyor. Özellikle çocuk ürünlerinde yok satıyoruz. Ayrıca sektörde ürün sıkıntısı var. Talebi karşılayacak yeterli ürün yok. Bizim yaz sezonu için ürünlerimiz hazır” dedi.

İş giyiminde büyüme başladı

Geçen yıl ve bu yılın mayıs ayına kadar kapanma dönemlerinde spor, ev giyimi ve iç giyimin çok sattığına ancak tüketici alımının bu dönemde değişmeye başladığına da işaret eden Yılmaz, “Geçen yıl bu ürün gamımız çok küçülmüştü. Haziran ayıyla beraber yeniden ceket satmaya başladık. Hazır giyimde sektörün sürücü gücü işe giden kadınlar. Parti giyim tarafı geçen yıl bitti. Yeni açılımlarla burada da hareket bekliyoruz” diye konuştu.

Dijitale 15 milyon dolarlık yatırım

Salgının etkilerinin hissedildiği bir diğer alan ise online ticaret oldu. Koton bu dönemde online ticaretin toplam satışlar içindeki payını yüzde 25’e çıkardı. E-ticaret tarafına yatırımlarının sürdüğünü belirten Gülden Yılmaz, “33 yıllık markayız. Çok krizler gördük. Hepsinden büyüyerek çıktık. Pandemi süreci de farklı bir değişim getiriyor. E-ticaret tarafı ağırlık kazandı. Değişen tüketici ve kanal var. Biz de bu alandaki yatırımımızı artırdık. E-ticaret kanalına 2022 sonuna kadar 15 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz. Hem kendi sitemiz var hem de online pazaryerlerinde varız. Online tarafın ciromuzdaki payı yüzde 25’e geldi. Bunu daha da artırmak istiyoruz. 31 ülkede faaliyetimiz var. Buralarda da e-ticaretle ilgili pazaryerlerinin hepsinde varız. Bunu geliştireceğiz.”

18 yeni mağaza

Gülden Yılmaz, mağaza sayılarından da bahsederek, yurtiçi ve yurtdışında 507 mağazaları bulunduğunu, Rusya, Romanya, Kazakistan gibi ülkelerde ise önemli büyüklüklere ulaştıklarını kaydetti. Yılmaz, şöyle devam etti: “E-ticarete yatırım yapıyoruz ama yeni mağaza açılışlarımız da sürüyor. Haziran sonuna kadar yurtiçi ve yurtdışında 18 yeni mağaza açacağız.” Yılmaz, bir soru üzerine de 4-5 yıl içinde halka arzı düşünebileceklerini açıkladı.

Sürdürülebilir ürünlerden 1 milyar TL ciro hedefliyor

Salgın, hazır giyim ve tekstil sektörünün üreticilerden tüketicilere kadar tüm zincirde doğaya karşı farkındalığı da artırdı. Bu kapsamda sürdürülebilirliği odağına alan şirket, serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen’le Suya Saygı Projesi kapsamında bir koleksiyon hazırladı. 90’a yakın parçadan oluşan koleksiyon, Türkiye’de 137, yurtdışında 58 olmak üzere toplam 195 mağazada ve Koton.com’da yerini aldı. Yılmaz, “Çevreci teknolojilerle ürettiğimiz koleksiyonla 45 ton daha az karbon salınımı gerçekleştirdik, 28 milyon litre su tasarrufu sağladık, 400 kg pestisit tasarruf ettik ve 90 bin adet şişeyi dönüştürüp iplik ve kumaş üretiminde kullandık” diye konuştu. Gülden Yılmaz, sürdürülebilir ürünlerin 2021’de cirolarındaki payının 400 milyon TL olmasını, 2022’de ise söz konusu rakamın 1 milyar TL’ye yükselmesini beklediklerini kaydetti.