Tüketicilerin yüzde 44'ü ev işlerinde yapay zekaya güvenmiyor

Schneider Electric, 11 ülkeden 13 bin kişiyle yapılan 'Ev Enerji Tüketimini Arttırma: Ev Enerji Verimliliğini Artırmanın Amaçları, Eylemleri ve Engelleri' başlıklı 3. tüketici anketi raporunun sonuçlarını yayımladı

Dünya genelinde enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve akıllı ev teknolojilerine yönelik tüketici tutumlarını ortaya koyan anket, farkındalık ile eylem arasındaki büyük uçurumu gözler önüne serdi. Katılımcıların yüzde 82'si enerji verimliliğini "biraz önemli" veya "çok önemli" olarak değerlendirirken, yüzde 84'ü ise enerji verimliliğini, evde en çok gerçekleşmesi istenen iyileştirme olarak gördüğünü aktardı. Yüzde 70'i de karbon ayak izlerini azaltmanın, kendileri için önemli olduğunu belirtti.

"Işığı kapat, şarjı prizden çek!"

Katılımcıların sadece yüzde 44'ü ortam sıcaklığını düzenli olarak ayarlarken, yüzde 58'i ışıkları kapatmayı enerji tasarrufu sağlamanın en iyi yöntemi olarak değerlendirdi. Aydınlatmanın elektrik faturalarındaki payı ise yalnızca yüzde 5 düzeyinde kalıyor. Anketin en yaygın ikinci yöntemi konumundaki kullanılmayan şarj cihazlarını prizden çekmek (yüzde 48) ise yıllık bazda çok düşük bir tasarruf sağlıyor ve genel enerji tüketimi üzerine çok sınırlı etkide bulunuyor.

"Enerji tasarrufunu savunanların yarısı gerekeni yapmaktan çok uzak"

Ankete göre, ev sahiplerinin yüzde 52'si akıllı aydınlatmanın enerji tasarrufunu artıracağına inanırken, yalnızca yüzde 24'ü bu teknolojiyi kullandığını aktardı. Akıllı termostatların enerji tasarrufundaki önemini kabul edenlerin oranı yüzde 46 olmasına rağmen, yalnızca yüzde 21'inin evinde bu ürün bulunuyor. Araştırmalar ise akıllı termostatların yıllık enerji faturalarını yüzde 30'a kadar azaltabileceğini gösteriyor.

Yapay zekaya bakış ne durumda?

Küresel sera gazı emisyonlarını yüzde 10'a kadar azaltabileceği öngörülmesine rağmen, katılımcıların yüzde 44'ü ev işlerinde yapay zekaya güvenmeyeceğini bildirdi. Katılımcıların yüzde 52'si, enerji tüketimini yüzde 22'ye kadar düşürebilen akıllı ev teknolojilerini pahalı bulduğunu, yüzde 35'i yapay zekayı tam olarak anlamadığını, yüzde 41'i ise bilinçli olarak yapay zekadan kaçınmak istediğini ifade etti.