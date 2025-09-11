TÜKİD: Kırtasiyede güvenli ürün oranı yüzde 99,33’e yükseldi

Ticaret Bakanlığı, okul öncesi alışverişin en yoğun yapıldığı 29 Ağustos–2 Eylül 2025 tarihleri arasında 81 ilde kırtasiye reyonlarını kapsayan denetimler gerçekleştirdi. 5 bin 50 reyonda 722 bin 528 ürünün incelendiği denetimlerde, güvenli ürün oranı bu yıl ilk kez yüzde 99,33 seviyesine ulaştı.

Türkiye Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, güvenli ürün denetimlerinde üretici ve tedarikçilerin aktif rol aldığını belirterek, “Yıllardır her platformda dile getirdiğimiz güvenli ürün söylemimiz bakanlığımızın denetimleri neticesinde tescillenmiş oldu. Hedefimiz bu oranı yüzde 100’e çıkarmak” dedi.

“Kırtasiyede KDV sıfırlanmalı”

Keresteci, kırtasiye ürünlerine erişimin eğitimde fırsat eşitliği için kritik olduğunu vurgulayarak şu çağrıyı yaptı:

“2025 sezonunda kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışı genel enflasyonun altında kaldı. Ancak KDV oranları ürün bazında yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişiyor. Kitaplarda olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de KDV’nin sıfırlanmasını talep ediyoruz. Böylece hem öğrencilerimiz eşit koşullarda eğitime erişecek hem de kayıt dışı ticaretin azalmasına katkı sağlanacak.”

Velilere güvenli ürün uyarısı

Keresteci, velilere ve öğrencilere alışverişte “ambalajlı, üreticisi belli, CE işaretli ve EN71 standartlarına uygun ürünleri tercih edin” çağrısında bulundu. Güvensiz ürün şüphesi durumunda tuketici.gov.tr veya ALO 175 üzerinden şikâyet edilebileceğini hatırlattı.

Ortalama çanta maliyeti 1.980 TL

TÜKİD verilerine göre bu yıl temel kırtasiye ürünleriyle donatılmış bir okul çantasının ortalama maliyeti 1.980 TL oldu. Bu rakam geçen yıla göre yaklaşık yüzde 21 artış anlamına geliyor. Keresteci, “Kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışları diğer sektörlere kıyasla daha sınırlı kaldı. Üretici ve tedarikçilerimizin düşük kâr marjı sayesinde fiyat dengesi korunuyor” ifadelerini kullandı.