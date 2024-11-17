Tüm yatırımlar ‘Yatırım Cüzdanı’ ile tek platformda toplanıyor

ForInvest InvestTech Summit 2024’te düzenlenen ‘Yatırım Cüzdanı: İnovasyonla Güçlenen, İş birliğiyle Yükselen’ başlıklı panele ForInvest CTO’su Abidin Sunar, ForInvest Pazarlama ve Büyüme Direktörü Çağlar Sak, Minted Connect Co-Founder & COO Engin Bütün ve Tacirler Yatırım, Yatırım Ürünleri ve Stratejileri Grup Direktörü Ülgen Köse katıldı.

Panelde soruları yanıtlayan ForInvest Pazarlama ve Büyüme Direktörü Çağlar Sak, ForInvest’in Türkiye’nin ilk yatırım uygulaması olduğunu, bundan bir süre önce de yatırım cüzdanını bu uygulamanın içerisine konumlandırdıklarını belirtti. FutureBright ile ortak yaptıkları ve çok yakın zamanda sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı araştırmadan önemli bulgular elde ettiklerini kaydeden Sak, “Yatırım yapan insanların aynı anda ortalama 4 farklı enstrümana yatırım yaptıklarını görüyoruz. ‘ForInvest Yatırım Cüzdanı bu anlamda hangi avantajları sunuyor?’ diye baktığımızda; altın, gümüş, hisse senedi gibi çoklu yatırım enstrümanlarını, cüzdanımızın içerisine yerleştirmek vizyonuyla yola çıktık. Son derece modern, kullanıcı dostu, basit bir arayüz sunmayı çok önemsiyoruz ve yeni çıkacağımız sürümle beraber buradaki deneyimi daha da üst noktalara taşımayı planlıyoruz.” dedi.

Yatırım Cüzdanı’nın sunduğu bir diğer avantajın da hızlı ve esnek likidite yönetimi olduğunu belirten Çağlar Sak, şunları anlattı: “Yatırım cüzdanı içerisinde nakit hesap ve yatırım hesabı olmak üzere 2 ayrı hesap var. Cüzdan’da TL bakiye göndererek işlem yapabiliyorsunuz, kredi kartıyla yine fiziki altın, gümüş alım satımı yapabiliyorsunuz. Böylece, farklı yatırım hesapları ve nakit hesap arasında çok geçişken bir şekilde para gönderimine olanak sağlıyoruz. Yine, piyasa saatlerinden bağımsız alınıp satılan enstrümanlarda da kişilerin 7/24 hızlı bir şekilde yatırım yapmalarını sağlıyoruz. Örnek vermek gerekirse; Borsa İstanbul’da altın sertifikasına sahip bir yatırımcı, bunu hızlıca fiziki altına ya da gümüşe çevirebiliyor. Sonrasında da örneğin çok hızlı bir şekilde fon alıyor olabilecek. İnovatif teknoloji altyapımız ve çalışmış olduğumuz iş ortaklarımızla beraber yatırımcılarımıza çok hızlı ve etkin bir işlem platformu sunmayı hedefledik. Soğuk kullanıcılarımız, şu an hızlı ve güvenli bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebiliyor.”

“İçeriği zenginleştirip yelpazeyi genişleteceğiz”

Çağlar Sak; “FutureBright ile yaptığımız araştırmaya göre her seviyedeki yatırımcı çok enstrümana tek uygulamadan erişmek ve bu uygulamanın da kolay ve anlaşılır bir ara yüzle sunulmasını bekliyor. Aynı zamanda güven ve şeffaflık talep ediyor, bir tuş veya bir arama uzaklığında olmamızı bekliyorlar. Biz de bu iç görülere çok paralel bir ürün planlamış vaziyetteyiz. Önümüzdeki dönemde içeriği enstrüman anlamında zenginleştirmeye devam edeceğiz, yelpazeyi daha da genişleteceğiz. Yurt dışı hisse senetleri, döviz ve fonlar da platformda yer alacak ve tüm varlıklar arasında sorunsuz geçiş yapılabilen bir zemin hazırlayacağız. Kullanıcı deneyimine de çok fazla kafa yoruyoruz ve bu konuda çok hassasız. Çünkü hangi finansal yatırım okur yazarlığı seviyesinden olursa olsun herkes çok basit bir uygulama, basit bir ara yüz talep ediyor. Yatırım Cüzdanı’nı bu yönde geliştirmeye devam edeceğiz.”

Kişiselleştirme ve yapay zekanın da Yatırım Cüzdanı’na gelmesinin son derece önemli olduğunu belirten Çağlar Sak, bunu ‘cüzdanın akıllanması’ olarak tanımladıklarını belirtti. Sak, şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde üretken yapay zekayı ve makine öğrenmesini kullanacak algoritmalar platform içerisinde yer alacak ve yapay zeka destekli, kişiselleştirilmiş, herkesin kendi takip listesine, yaptığı yatırıma, portföyüne, eğilimlerine göre özelleştirilmiş ve onlara kılavuzluk edebilecek analizler paylaşacak. Ayrıca bir diğer araştırma çıktısına göre; insanlar bizden, bu yolculuklarına kılavuz olmamızı ve asistan görevi görmemizi bekliyor. Bu anlamda aslında mevcut uygulamamız içerisinde daha akıllı bildirimlerin, uyarıların ve nokta atışı piyasaya yönelik haberlerin yer aldığı bir ürünümüz var. Bunun da Yatırım Cüzdanı ile konuşmasını sağlayacağız. Kişiselleştirmiş eğitim içeriklerini kişiye özel, sunmak üzere arkada geliştirmeler yapacağız. Son olarak, bugün zirvemizde ekosistem ve iş birliği diyoruz. Dolayısıyla halihazırdaki iş birliklerimizi geliştirip cüzdanımızın içerisinde daha fazla iş ortağımızı ve daha fazla enstrümanı görmek istiyoruz.”

“Fizikseli dijitale taşıdık, yeni bir açılım sağladık”

Minted Connect Kurucu & COO’su Engin Bütün de İngiltere’den sonra faaliyetlerine başladığı Türkiye’de ilk iş birliklerini geçtiğimiz yıl ForInvest ile yaptıklarını hatırlatarak; yenilikçiyle gelenekçiyi bir araya getiren ve fizikseli dijitale getirmiş hibrit bir model geliştirdiklerini kaydetti. En ufak birikimlerin dahi adrese teslim edilebildiği ve 7/24 likidite sağlanabilen bir platform oluşturduklarını anlatan Bütün, bunu yapan ilk Yatırım Cüzdanı olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. ForInvest’in kullanıcı bazıyla beraber aslında Yatırım Cüzdanı’na yeni bir açılım sağladıklarını kaydeden Engin Bütün, şöyle devam etti: “Dijital varlıklar tarafında gelen regülasyonla beraber Dijital Gerçek Dünya Varlıkları (RWAs) tarafında çok fazla gelişme olacağını düşünüyoruz. Kıymetli madenler ve diğer bütün emtialar üzerinde de gelişmeler yaşanacak. ForInvest ile çok kısa zamanda fiziki altın ve gümüşün dışında dijital altın, gümüş, platin ve paladyum gibi emtiaları, tarım emtialarını ekleyeceğiz. Olmayan bir modeli sunmuş olacağız. Ayrıca çeşitli makine öğrenmeleri ve yapay zeka ile beraber teknolojileri ve sunacağı deneyimi daha iyi, aynı zamanda tavsiyeler verebilecek bir yapıya geçeceğiz.”

“2028’de 5,4 milyar dijital cüzdan kullanıcısı olacak”

Tacirler Yatırım, Yatırım Ürünleri ve Stratejileri Grup Direktörü Ülgen Köse de hem ihtiyaçların artması hem de dijital sınırların kalkmasıyla beraber dijital cüzdan konseptinin biraz daha yatırım cüzdanı konseptine doğru gitmeye başladığını söyledi. Bundan 10-15 sene önce Asya Pasifik’ten başlayan dijital cüzdan senaryosunun bugün tüm dünyaya yayıldığını ve 2028 yılında 5,4 milyar dijital cüzdan kullanıcısı olacağını ifade eden Köse, şöyle devam etti: “Türkiye’deki dijital cüzdan kullanımına baktığımızda 3 tane parametre görüyoruz. Nakit veya kredi kartı kullanımı, finansal hesap kullanım ve sahiplik oranı ile e-ticaret. Nakit oranının daha yüksek, e-ticaretin ve finansal hesap sayısının görece daha az olduğu yerlerde dijital cüzdan, nakidin yerine geçiyor. Türkiye gibi finansal hesap sayısının ve e-ticaretin yüksek olduğu coğrafyalarda ise dijital cüzdanın göz kırptığı yer nakidin yeri değil, kredi kartlarının yeri oluyor. Böylece, sadece ödeme kolaylığı ile yetinmeyip günlük artan ihtiyaçlar nezdinde de günlük finansal ihtiyaçların karşılanmaya başladığı noktaya doğru geliyoruz. Bu da aslında şu anda bizim ve ForInvest ile birlikte durduğumuz nokta.”

Türkiye’de yatırım hesabı sahipliğinde ciddi bir büyüme olduğunu kaydeden Köse, “Bu büyümenin lokomotifi aslında genç yatırımcılardan geliyor. Diğer tarafa göre 2 kat daha hızlı büyüyor. Bu yatırımcıların esnek, ne istediğini bilen ve çok hızlı hareket edebilen yatırımcılar olduğunu gördüğümüz noktada, yatırım cüzdanlarının da yatırımcıların her türlü ihtiyacını karşılayabileceği yatırım cüzdanları olarak yoluna devam etmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde özel bankacılık, bireysel bankacılık, bireysel segment, özel bankacılık segmenti gibi şeylerden daha fazla özellikle yapay zekanın da devreye girmesiyle finans alanında 'her yatırımcı özeldir' mottosuyla ilerleyeceğiz.” dedi.