Tüm yurdu dijital ağlarla örüyoruz

Kentler, günümüzde dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre küresel nüfusun yüzde 55’i kentsel alanlarda yaşıyor ve 2050’ye kadar bu oranın yüzde 68’e çıkması bekleniyor. Bu nedenle şehirlerin önemli çoğunluğunda ciddi bir büyüme ön görülüyor. Yerel yönetimler bu gelişmeler dahilinde pek çok konuda kent sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak uygulamalar sunmak için çalışıyor. Ödeme sistemleri teknolojilerinin öncü şirketi Mastercard da akıllı şehirlere yönelik çözümleri sayesinde, hem kent sakinlerinin hem de şehri ziyaret edenlerin hayatını kolaylaştırıyor. Toplu taşıma, park, otoyol geçişi, yakıt alımı gibi ulaşıma yönelik uygulama ve çözümlerini Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal ile konuştuk.

Mastercard ulaşım alanında neler yapıyor?

Mastercard olarak hayatın her alanında hızlı, kolay ve güvenli deneyimler sunmak üzere çalışıyoruz. Kalabalıklaşan şehirlerde ve artan trafikte zamanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve bu yüzden şehirleri daha yaşanabilir hale getirecek alternatifler geliştiriyoruz. Toplu taşımada temassız ödemeler bunlardan bir tanesi. Dünyada Londra, Şikago, Sidney gibi metropollerin de dahil olduğu 300’ü aşkın merkezde toplu taşıma ödeme altyapısını sağlıyoruz. Türkiye’de de 2015 yılından beri toplu taşıma operatörleri, hizmet sağlayıcıları ve teknoloji ortaklarıyla iş birliği içindeyiz.

Türkiye’de hangi illerde, nasıl tüketici deneyimleri sunuyorsunuz?

Mastercard olarak Türkiye’de hali hazırda 66 şehirde toplu ulaşım çözümlerimizle varız. Temassız kredi kartı ile toplu ulaşım çözümümüzü 50 milyondan fazla kişi kullanıyor. Eğer Masterpass ile şehir kartına bakiye aktarımı çözümümüzü de dahil edecek olursak 66,4 milyon kişinin toplu ulaşım çözümlerimizden faydalandığını söyleyebiliriz. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 78’i toplu ulaşım çözümlerimizi aktif olarak kullanıyor.

Kentlerin ihtiyaçlarına uygun çözümleri sunmak için yerel yönetimler ve iştirakleri ile birlikte çalışıyoruz. Bu alanda temel olarak iki yol izliyoruz. Birincisi, temassız özelliği olan kredi, banka ya da ön ödemeli kartların ve NFC özelliği olan mobil cihazların doğrudan toplu taşıma araçlarındaki validatörlerde okutularak kullanılması. Bu çözüm, şehir kartını evde unutan kent sakinleri kadar, kentin kısa süreli ziyaretçileri için de sistemi tanımaya çalışmak, ulaşım kartı edinmek gibi adımları devre dışı bırakarak rahatlıkla seyahat edebilme imkanı sunuyor.

İkinci yöntem ise belediyelerimize ait dijital uygulamalara Masterpass’i entegre etmemiz. Bu yöntemle kent sakinlerinin şehir kartlarına bakiye yükleme işlemleri de yine tek tıkla, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Bazı illerimizde otomatik yükleme özelliğini de etkin hale getirdik. Böylece ulaşım kartının bakiyesinin kullanıcı tarafından belirlenen asgari miktarın altına düşmesi halinde, otomatik olarak belirlenen tutar kadar yükleme yapılabiliyor.

Mastercard’ın toplu ulaşım alanında kullanıma sunduğu yeni hizmetler ve gelecek planlarından bahsedebilir misiniz?

İstanbul'da temassız özellikli kartların toplu taşımada kullanımı için, İBB iştiraki Belbim A.Ş. iş birliği ile pilot aşamaya ulaşmış bulunuyoruz. Yakın zamanda çözümümüz İstanbul’da tüm otobüs, metro ve metrobüs ve deniz hatlarında geçerli olacak. Dünyanın en büyük mega kentlerinden biri olan İstanbul'da ulaşım çözümlerimiz ile sadece İstanbulluların değil aynı zamanda şehri ziyaret eden turistlerin de hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Diğer yandan ülkemiz genelinde de ulaşım çözümlerimizi farklı şehirlerimize yaymak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut şehirlerimize ek olarak Nevşehir, Bolu, Kilis ve Aksaray illerimizde de çözümlerimizi hayata geçirdik. Bu yeni illerle beraber Mastercard çözümlerini 66 ilimize entegre etmiş olduk.