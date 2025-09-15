TÜMAD, Alamos Gold’un Türkiye’deki Şirketini Satın Alıyor

Türkiye madencilik sektöründe önemli bir satın alma gerçekleşti.

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kanada merkezli Alamos Gold’un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik’in hisselerini satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Alamos Gold, Doğu Biga Madencilik’in Çanakkale’deki Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt maden sahalarının hisselerinin tamamının 470 milyon dolar bedelle TÜMAD’a satılması konusunda anlaşmaya varıldığını kendi internet sitesinden duyurdu ve Kanada borsasına bildirdi.

Satışın ardından başta Kirazlı olmak üzere yıllardır atıl kalan projeler ekonomiye kazandırılacak.

TÜMAD’ın bu sahalara 1 milyar doları bulan yatırım yapacağı öğrenildi. Projeler, bölgesel kalkınmaya da büyük katkı sunacak. İnşaat aşamasında yaklaşık bin kişiye, işletme döneminde 500 kişiye doğrudan; dolaylı olarak ise 2 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

1 milyar dolarlık dava kapanacak

TÜMAD Madencilik’in Doğu Biga Madencilik’i satın almasıyla birlikte Türkiye aleyhine açılan 1 milyar dolarlık tahkim davasının da sona ereceği bildirildi.